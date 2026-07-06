Pericol pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, după apariția unor cratere. Se circulă pe o singură bandă

Publicat 6 iul. 2026, 13:56 Actualizat 6 iul. 2026, 13:59

Traficul pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrului 66, se desfășoară cu restricții, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Este vorba despre aceeași porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu trei ani. Șoferii circulă pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 km/h.

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