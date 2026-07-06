Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Pericol pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, după apariția unor cratere. Se circulă pe o singură bandă

FOTO: ziarulunirea.ro

FOTO: ziarulunirea.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 13:56
Actualizat6 iul. 2026, 13:59

Traficul pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrului 66, se desfășoară cu restricții, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Este vorba despre aceeași porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu trei ani. Șoferii circulă pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 km/h.

Problemele au reapărut pe lotul 4 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, la kilometrul 66, în apropierea intrării în județul Cluj dinspre Alba Iulia. O porțiune extinsă a carosabilului s-a tasat semnificativ, coborând față de nivelul inițial.

Zona afectată s-a deplasat cu aproape un metru, iar alunecarea terenului continuă. În plus, surparea s-a extins până aproape de mijlocul celei de-a doua benzi de circulație.

Din motive de siguranță, circulația se desfășoară pe o singură bandă, iar limita de viteză a fost redusă la 60 km/h.

Degradările se întind pe o distanță de peste 50 de metri și au afectat atât taluzul, cât și parapetele de protecție. Aceeași porțiune de autostradă a fost supusă unor lucrări de reparații și în 2023.

Începând de marți, echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj vor demara lucrări de consolidare în zona afectată. Până la finalizarea intervențiilor, restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare.

Între timp, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru a stabili cauza exactă a surpării. În cazul în care investigația va arăta că degradările au fost provocate de deficiențe de execuție, costurile reparațiilor vor fi suportate de constructor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

circulatieautostrada a10 sebes turdasoferi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe