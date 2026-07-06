Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
România, țara tuturor posibilităților. Fântână arteziană folosită pe post de mașină de spălat
Fântână arteziană
Publicat6 iul. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS
Imagini halucinante în Constanța! O fântână arteziană a fost transformată în... mașină de spălat și baie publică. Două femei au fost surprinse spălând haine, inclusiv lenjerie intimă, chiar în apa fântânii, în timp ce doi copii se bălăceau lângă ele.
Citește și
- 20:33Tânăr de 18 ani, mort într-un accident cumplit cu ATV-ul în Prahova. S-a izbit violent de un utilaj aflat pe marginea drumului
- 18:00Tentativă de omor în Satu Mare. Un bărbat a fost arestat după ce și-a atacat rivalul cu un cuțit din cauza geloziei
- 17:21Accident cu 12 persoane în județul Timiș. Un microbuz și o autoutilitară s-au ciocnit
- 16:46Noi detalii despre starea fetiței căzute de la balcon în Mediaș. Copila era la priveghiul adolescenților loviți mortal de tren
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News