Tânăr de 18 ani, mort într-un accident cumplit cu ATV-ul în Prahova. S-a izbit violent de un utilaj aflat pe marginea drumului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 20:33

Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața într-un grav accident produs pe Valea Doftanei, în județul Prahova, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit de un utilaj staționat pe un drum aflat în reabilitare. Victima a fost găsită fără viață de echipele de intervenție, mobilizate în urma unui apel la 112 care anunța dispariția acesteia.

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