Tânăr de 18 ani, mort într-un accident cumplit cu ATV-ul în Prahova. S-a izbit violent de un utilaj aflat pe marginea drumului

Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața într-un grav accident produs pe Valea Doftanei, în județul Prahova, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit de un utilaj staționat pe un drum aflat în reabilitare. Victima a fost găsită fără viață de echipele de intervenție, mobilizate în urma unui apel la 112 care anunța dispariția acesteia.
Alarma a fost dată în timpul nopții
Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Prahova, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 04:02, după ce un tânăr dispăruse în timp ce se deplasa cu ATV-ul în zona Valea Doftanei.
La căutări au participat salvamontiști, pompieri, polițiști și localnici, care au pornit în căutarea turistului dispărut.
Din păcate, acesta a fost găsit decedat, iar primele verificări au arătat că vehiculul pe care îl conducea intrase în coliziune cu un utilaj aflat pe marginea drumului.
Victima era un turist din București
Conform Salvamont Prahova, victima este un tânăr de 18 ani din București, aflat în zonă în scop turistic.
Impactul a fost extrem de violent, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Polițiștii verifică dacă lucrările erau semnalizate corespunzător
Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis că, din primele cercetări, accidentul s-a produs pe DJ 102I, pe direcția Săcele – Valea Doftanei.
Anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi pierdut controlul asupra ATV-ului și s-a izbit de un utilaj folosit pentru lucrările de modernizare a drumului, care se afla staționat pe partea dreaptă a carosabilului.
Polițiștii verifică acum toate împrejurările producerii tragediei, inclusiv dacă lucrările desfășurate în zonă respectau toate prevederile legale și dacă utilajul era amplasat și semnalizat corespunzător.
Dosar penal după tragedia din Prahova
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările au fost extinse și pentru infracțiunea de efectuare de lucrări neautorizate.
În cadrul anchetei vor fi analizate documentele privind autorizarea lucrărilor, modul în care acestea au fost organizate și respectarea normelor de siguranță rutieră pe sectorul de drum unde s-a produs accidentul.
Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate toate cauzele care au dus la producerea tragediei în care un tânăr de doar 18 ani și-a pierdut viața.