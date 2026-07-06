Tentativă de omor în Satu Mare. Un bărbat a fost arestat după ce și-a atacat rivalul cu un cuțit din cauza geloziei

Un conflict izbucnit pe fondul geloziei și al consumului excesiv de alcool s-a transformat într-o tentativă de omor în județul Satu Mare. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a atacat cu un cuțit rivalul și i-a provocat răni grave. Victima a suferit leziuni care i-au pus viața în pericol și are nevoie de 30 până la 35 de zile de îngrijiri medicale.
Conflict la o petrecere, în comuna Sanislău
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dosarul penal a fost înregistrat pe 5 iulie 2026, iar anchetatorii îl cercetează pe inculpat pentru tentativă de omor. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 4 iulie, în jurul orei 23:00, pe raza comunei Sanislău, județul Satu Mare. Din cercetările făcute până acum reiese că altercația a pornit la o petrecere la care inculpatul se afla împreună cu partenera sa. Persoana vătămată ar fi început să îi facă avansuri femeii, iar apoi l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 35 de ani.
Bărbatul ar fi luat un cuțit și și-a atacat rivalul
După incidentul de la petrecere, inculpatul a plecat împreună cu partenera sa și s-a retras la locuința bunicului său. Conflictul nu s-a oprit însă acolo, pentru că victima ar fi mers ulterior în fața casei și ar fi continuat să îi adreseze injurii bărbatului.
Pe fondul stării de furie, al geloziei și al consumului excesiv de alcool, inculpatul ar fi luat un cuțit și ar fi ieșit în stradă. Procurorii susțin că acesta i-a aplicat victimei mai multe lovituri în zona brațului, toracelui și abdomenului.
Victima a fost rănită grav
Două dintre loviturile aplicate cu cuțitul au fost penetrante și au perforat intestinul subțire al victimei. Medicii au stabilit că leziunile suferite necesită între 30 și 35 de zile de îngrijiri medicale.
Totodată, rănile i-au pus viața în primejdie, motiv pentru care anchetatorii au încadrat fapta ca tentativă de omor. Având în vedere gravitatea incidentului, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului.
Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
În cursul zilei de 6 iulie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare.
Astfel, inculpatul va rămâne în arest pe durata măsurii preventive. Urmărirea penală este efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare.
Ce transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
”La data de 05.07.2026, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în seara de 04.07.2026, în jurul orei 23:00, în timp ce se afla pe raza comunei Sanislău, județul Satu Mare, inculpatul, în vârstă de 35 de ani, pe fondul geloziei și al consumului excesiv de alcool, aflându-se sub imperiul unei stări de furie determinată de provocarea exercitată de persoana vătămată, a acționat cu intenția de a-i suprima viața, aplicându-i multiple lovituri cu un cuțit în zona brațului, toracelui și abdomenului, dintre care două lovituri au fost penetrante, perforând intestinul subțire, cauzându-i leziuni fizice ce necesită 30-35 de zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții.
Altercația a izbucnit pe fondul unui conflict iscat între persoana vătămată și inculpat, în timp ce acesta din urmă, împreună cu partenera sa, se aflau la o petrecere. În acest context, persoana vătămată a început să îi facă avansuri partenerei inculpatului, după care l-a agresat fizic pe acesta. Inculpatul a părăsit locația în care se desfășura petrecerea, însoțit de partenera sa. După ce inculpatul a ajuns la locuința bunicului său, în timp ce lua masa, a fost chemat în stradă de către persoana vătămată, care a continuat să îi adreseze injurii. Pe fondul stării de furie determinată de provocarea exercitată de persoana vătămată, inculpatul a luat asupra sa un cuțit, a ieșit în fața casei și i-a aplicat multiple lovituri cu un cuțit în zona brațului, toracelui și abdomenului.
În cauză, la data de 06.07.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, propunerea fiind admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare.
Urmărirea penală este efectuată în cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. Precizăm că activitățile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a prezumției de nevinovăție și nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.