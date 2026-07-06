Tentativă de omor în Satu Mare. Un bărbat a fost arestat după ce și-a atacat rivalul cu un cuțit din cauza geloziei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 18:00

Un conflict izbucnit pe fondul geloziei și al consumului excesiv de alcool s-a transformat într-o tentativă de omor în județul Satu Mare. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a atacat cu un cuțit rivalul și i-a provocat răni grave. Victima a suferit leziuni care i-au pus viața în pericol și are nevoie de 30 până la 35 de zile de îngrijiri medicale.

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