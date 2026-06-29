Secretul lui Novak Djokovic ca să se mențină în formă. Dieta care l-a transformat și alimentele pe care nu le mai atinge

La 39 de ani, Novak Djokovic continuă să se bată pentru cele mai importante trofee din tenis și intră la Wimbledon cu obiectivul de a cuceri un nou titlu de Grand Slam. Performanțele sale remarcabile nu sunt rezultatul doar al talentului, ci și al unui stil de viață extrem de riguros, construit în jurul alimentației, recuperării și pregătirii mentale.
De-a lungul anilor, fostul lider mondial a făcut schimbări radicale în rutina sa zilnică, iar acestea au avut un impact major asupra carierei sale.
Problemele de sănătate care i-au schimbat complet alimentația
În jurul anului 2010, Novak Djokovic a început să întâmpine dificultăți în timpul meciurilor. Se confrunta cu probleme respiratorii, obosea rapid, iar nivelul de energie scădea brusc în momente importante ale partidelor.
Situația l-a determinat să ceară ajutorul specialistului sârb în nutriție Igor Četojević, care i-a recomandat mai multe teste pentru a identifica cauza acestor probleme, scrie TimesOfIndia.
În urma analizelor, s-a constatat că sportivul avea o sensibilitate la gluten.
După eliminarea acestui ingredient din alimentație, schimbările au fost evidente. Djokovic a povestit în cartea sa, „Serve to Win”, că s-a simțit mai ușor, a avut mai multă energie și a început să se refacă mult mai rapid între meciuri.
Alimentele pe care le-a eliminat din meniul zilnic
După descoperirea sensibilității la gluten, tenismenul a adoptat o dietă fără gluten și fără produse lactate.
În plus, a renunțat la zahăr și la alimentele intens procesate, alegând să își bazeze alimentația pe produse cât mai naturale.
Meniul său include în principal legume, fructe, fasole, linte, nuci, semințe și uleiuri sănătoase. Peștele și carnea albă sunt consumate doar ocazional.
Cum începe fiecare dimineață
Rutina zilnică a lui Novak Djokovic începe cu un pahar de apă caldă cu lămâie.
Ulterior, consumă de regulă suc de țelină sau un smoothie pe bază de fructe, pentru hidratare și un aport suplimentar de vitamine înaintea antrenamentului.
La micul dejun preferă cereale fără gluten sau fulgi de ovăz combinați cu fructe de pădure, nuci și semințe.
În timpul turneelor, pentru a-și menține nivelul de energie și hidratarea, consumă frecvent fructe, curmale și băuturi cu electroliți.
Recuperarea este la fel de importantă ca antrenamentele
Pe lângă alimentație, Djokovic acordă o atenție deosebită recuperării dintre meciuri.
Programul său zilnic include exerciții aerobice, ședințe de stretching și yoga, activități care îl ajută să își păstreze flexibilitatea și mobilitatea, protejând în același timp articulațiile.
Aceste metode contribuie și la reducerea inflamației din organism și îi permit corpului să se refacă mai eficient după efort.
Rolul pregătirii mentale în succesul campionului
Novak Djokovic a vorbit în repetate rânduri și despre importanța echilibrului psihic în sportul de performanță.
Tenismenul practică în mod regulat meditația și exercițiile de respirație, pe care le consideră esențiale pentru gestionarea stresului și pentru menținerea concentrării în momentele cu cea mai mare presiune.
Pentru campionul sârb, pregătirea mentală are aceeași importanță ca antrenamentele fizice și alimentația, fiind unul dintre elementele care îl ajută să concureze la cel mai înalt nivel și la vârsta de 39 de ani, în încercarea de a cuceri un nou trofeu la Wimbledon.