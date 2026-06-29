Secretul lui Novak Djokovic ca să se mențină în formă. Dieta care l-a transformat și alimentele pe care nu le mai atinge

Publicat 29 iun. 2026, 19:27 Sursă Times of India

La 39 de ani, Novak Djokovic continuă să se bată pentru cele mai importante trofee din tenis și intră la Wimbledon cu obiectivul de a cuceri un nou titlu de Grand Slam. Performanțele sale remarcabile nu sunt rezultatul doar al talentului, ci și al unui stil de viață extrem de riguros, construit în jurul alimentației, recuperării și pregătirii mentale.

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