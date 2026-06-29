Tirokafteri, rețeta grecească gata în doar 5 minute. Aperitivul cremos pe care localnicii îl adoră

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 15:15

Dacă îți dorești un preparat răcoritor, aromat și ușor de pregătit în zilele călduroase de vară, Tirokafteri este una dintre cele mai inspirate alegeri. Această cremă de brânză feta cu ardei este nelipsită de pe mesele grecilor și poate fi pregătită în doar cinci minute, fără gătire și fără ingrediente complicate.

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