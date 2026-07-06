Trafic blocat pe DN76, în Hunedoara. Un autotren cu buldoexcavator a lovit limitatorul de înălțime al unui pasaj

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 22:17

Circulația pe DN76, între Șoimuș și Bejan, a fost oprită după ce un autotren care transporta un buldoexcavator a avariat limitatorul de înălțime al unui pasaj. Șoferul va fi sancționat.

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