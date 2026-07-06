Trafic blocat pe DN76, în Hunedoara. Un autotren cu buldoexcavator a lovit limitatorul de înălțime al unui pasaj

Circulația pe DN76, între Șoimuș și Bejan, a fost oprită după ce un autotren care transporta un buldoexcavator a avariat limitatorul de înălțime al unui pasaj. Șoferul va fi sancționat.
Trafic complet blocat pe DN76, în județul Hunedoara. Un autotren cu buldoexcavator a lovit limitatorul de înălțime al unui pasaj
Circulația rutieră a fost întreruptă luni seara pe DN76, între localitățile Șoimuș și Bejan, în județul Hunedoara, după un incident produs de un autotren care transporta un buldoexcavator. Brațul utilajului a lovit limitatorul de înălțime montat înaintea unui pasaj, existând riscul ca structura metalică să se prăbușească.
Accident tehnic care a paralizat circulația
Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, incidentul s-a produs în apropierea localității Șoimuș, unde ansamblul rutier a acroșat limitatorul de înălțime amplasat înaintea pasajului.
În urma impactului, elementul metalic a fost grav avariat și a rămas într-o poziție instabilă, motiv pentru care autoritățile au decis oprirea completă a traficului pentru evitarea unui pericol suplimentar.
Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu persoane rănite.
Buldoexcavatorul transportat a provocat incidentul
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au precizat că autotrenul transporta un buldoexcavator, iar brațul utilajului a fost cel care a lovit limitatorul de înălțime.
Autoritățile estimează că circulația va putea fi reluată după finalizarea intervenției și îndepărtarea pericolului, operațiune programată să se încheie în cursul serii.
Trafic deviat pe rute alternative
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a anunțat că echipajele aflate la fața locului dirijează circulația pe trasee ocolitoare pentru a evita blocajele din zonă.
Totodată, este așteptată intervenția unei macarale care va permite repoziționarea și securizarea limitatorului de înălțime avariat.
Polițiștii au transmis că șoferul autotrenului care a provocat incidentul urmează să fie sancționat contravențional, după finalizarea verificărilor.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul tehnic și pentru evaluarea pagubelor produse infrastructurii rutiere.