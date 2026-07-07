Ce conțin jeleurile pentru copii. Studiu: până la 14 lingurițe de zahăr și zeci de aditivi în 100 de grame

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:43

Jeleurile par, la prima vedere, niște dulciuri simple și inofensive, mai ales pentru că sunt colorate, moi și foarte atractive pentru copii. În realitate, etichetele arată o compoziție care ridică multe semne de întrebare. Un studiu realizat pe 44 de produse disponibile pe piața din România arată că jeleurile conțin cantități foarte mari de zahăr, arome artificiale, coloranți sintetici și numeroși aditivi alimentari.

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