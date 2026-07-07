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Alertă de urs într-o comună din Alba! A fost emis mesaj RO-Alert, iar jandarmii au intervenit de urgență

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 20:53

Panică într-o comună din județul Alba. Un urs a fost văzut marți în apropierea caselor oamenilor, fiind necesară intervenția jandarmilor pentru alungarea acestuia.

Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Prezența ursului a fost semnalată în comuna Valea Lungă din județul Alba, iar la scurt timp, la fața locului au intervenit jandarmii echipați corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

”Localnicii din zonă au primit pe telefoane un mesaj RO-Alert, pentru prevenirea unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții acestora”, informează Jandarmeria Alba.

Nu este prima dată când urșii își fac apariția în zone populate

La sfârșitul lunii iunie, un urs a fost găsit într-un container de gunoi al unui spital din Brașov.

Tot în luna iunie, o turistă străină a fost mușcată de un urs, într-o comună din Argeș, iar în Sibiu au fost semnalați doi urși în mai puțin de 24 de ore.

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