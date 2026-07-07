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Locale· 1 min citire
Alertă de urs într-o comună din Alba! A fost emis mesaj RO-Alert, iar jandarmii au intervenit de urgență
FOTO: Arhivă
Panică într-o comună din județul Alba. Un urs a fost văzut marți în apropierea caselor oamenilor, fiind necesară intervenția jandarmilor pentru alungarea acestuia.
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