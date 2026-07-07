Explozia din Rahova. Lucrările de punere în siguranță a blocului încep săptămâna aceasta

Primăria Municipiului București a anunțat marți că, în cursul acestei săptămâni, va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului explodat din Rahova. Această etapă îi aduce pe locatari mai aproape de momentul în care vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile personale.
Anunțul vine după ce municipalitatea a transmis că amplasamentul urmează să fie predat, iar lucrările vor putea începe. Intervenția este necesară pentru stabilizarea clădirii și pentru separarea zonelor afectate de explozie de partea care a rămas în picioare.
Ordinul de începere a lucrărilor va fi semnat în această săptămână
Primăria Capitalei a transmis că locatarii blocului din Rahova sunt mai aproape de momentul în care vor putea intra în locuințele afectate, însă doar după finalizarea lucrărilor de punere în siguranță. În această săptămână, autoritățile vor preda amplasamentul și vor da ordinul de începere pentru intervențiile necesare.
„Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie! Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB.
Pentru organizarea lucrărilor, au fost asigurate branșamentele la rețelele de apă, electricitate și internet. Proiectarea este în curs de finalizare și ar urma să fie gata săptămâna viitoare.
Lucrările au fost întârziate aproape trei săptămâni
Potrivit Primăriei Capitalei, lucrările au fost întârziate aproape trei săptămâni, după ce expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului. Acestea au fost necesare pentru anchetă, iar în această perioadă constructorul nu a putut intra pe șantier pentru a continua proiectarea.
„Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, constructorul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea”, continuă municipalitatea.
Etapa de punere în siguranță este importantă pentru că va permite intervenția controlată asupra clădirii. Până la finalizarea acestor lucrări, accesul locatarilor în apartamente rămâne limitat.
Ce presupune punerea în siguranță a blocului
Lucrările vor presupune separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții avariate, dar și consolidarea segmentului rămas în picioare. Intervenția are rolul de a stabiliza clădirea și de a permite, ulterior, o evaluare tehnică a zonei care nu a fost demolată.
Potrivit municipalității, lucrările de punere în siguranță vor dura aproximativ 50 de zile. După finalizarea acestei etape, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.
„Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate”, notează PMB.
Când ar putea intra locatarii în apartamente
Primăria Capitalei estimează că, în aproximativ două luni, o parte dintre locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Accesul va fi posibil doar pentru locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare, după ce lucrările de punere în siguranță vor fi finalizate.
„Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, conchide Primăria Capitalei.