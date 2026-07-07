Explozia din Rahova. Lucrările de punere în siguranță a blocului încep săptămâna aceasta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:42

Primăria Municipiului București a anunțat marți că, în cursul acestei săptămâni, va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului explodat din Rahova. Această etapă îi aduce pe locatari mai aproape de momentul în care vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile personale.

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