Trei turiști străini, salvați după șapte ore de pe creasta Pietrei Craiului. Au plecat pe munte fără echipament potrivit și fără lumină

Trei turiști străini au fost coborâți de pe munte de salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, după o misiune dificilă, care a durat aproximativ șapte ore. Drumeții porniseră pe un traseu solicitant, fără echipament potrivit și fără nicio sursă de lumină, deși intenționau să parcurgă creasta Pietrei Craiului până după miezul nopții.
Intervenția salvatorilor montani a fost îngreunată de faptul că una dintre turiste a suferit un traumatism la umăr. După ore întregi de efort pe teren dificil, femeia a fost predată echipajului SMURD Zărnești pentru îngrijiri medicale, iar ceilalți doi turiști au fost transportați în siguranță până în oraș.
O drumeție s-a transformat într-o misiune de salvare
Salvamont România a transmis că intervenția a durat șapte ore și a fost necesară după ce cei trei turiști străini au avut nevoie de sprijin pe creasta Pietrei Craiului. Una dintre persoane era accidentată la umăr, iar coborârea de pe munte a devenit mult mai dificilă din cauza traseului și a lipsei echipamentului necesar.
„Şapte ore a durat o misiune de salvare a trei turişti străini de pe creasta Pietrei Craiului. Persoanele au avut nevoie de sprijinul salvamontiştilor din Zărneşti, judeţul Braşov, după ce una dintre acestea a suferit un traumatism la umăr”, informează Salvamont România.
Potrivit salvamontiștilor, ceea ce ar fi trebuit să fie o drumeție obișnuită s-a transformat rapid într-o intervenție dificilă. Lipsa unei planificări minime a făcut ca situația să devină riscantă, mai ales că turiștii voiau să continue traseul până după miezul nopții.
Turiștii nu aveau echipament potrivit și nicio sursă de lumină
Salvamontiștii au constatat că turiștii plecaseră pe un traseu extrem de solicitant fără echipament adecvat. Mai mult, aceștia nu aveau nicio sursă de lumină, deși intenționau să rămână pe traseu până după miezul nopții. În astfel de condiții, o accidentare poate transforma rapid o drumeție într-o situație de urgență.
„Dincolo de accidentarea suferită, echipele de salvare au constatat că turiştii au pornit pe un traseu extrem de solicitant fără echipament potrivit şi fără nicio sursă de lumină, deşi intenţionau să parcurgă zona până după miezul nopţii”, precizează salvamontiştii.
După ore întregi de efort susținut, intervenția s-a încheiat cu bine. Turista rănită a fost preluată de echipajul SMURD Zărnești, iar ceilalți doi turiști au fost coborâți în siguranță.
Ce recomandă salvamontiștii înainte de plecarea pe munte
Salvamontiștii le recomandă turiștilor să se pregătească atent înainte de orice traseu montan. Echipamentul trebuie ales în funcție de traseu, de vreme și de durata drumeției, iar o sursă de lumină nu trebuie să lipsească din rucsac, mai ales dacă există riscul ca întoarcerea să se facă după lăsarea serii.
Pentru echipament, salvatorii montani recomandă haine tehnice, ușoare și respirabile, care să permită eliminarea transpirației. Chiar și vara, turiștii ar trebui să aibă la ei o jachetă impermeabilă pentru aversele bruște și un strat suplimentar pentru protecție termică, în cazul în care vremea se răcește la altitudine. Din rucsac nu trebuie să lipsească lanterna frontală, mijloacele de orientare, alimentele ușor de transportat, apa, ceaiul cald și un telefon cu baterie de rezervă.
Prognoza meteo și traseele marcate trebuie verificate din timp
Salvamontiștii mai recomandă verificarea prognozei meteo înainte de plecare. Vremea la munte se poate schimba rapid, iar furtunile de vară pot apărea într-un timp foarte scurt. Dacă sunt anunțate instabilitate atmosferică sau descărcări electrice, planurile trebuie adaptate.
Turiștii sunt sfătuiți să aleagă doar trasee turistice marcate și să nu se abată de la ele. Salvatorii montani atrag atenția și asupra prezenței urșilor în diverse zone, chiar și pe timpul verii, motiv pentru care drumeții trebuie să fie atenți la mediul înconjurător și să evite zonele unde vizibilitatea este redusă.
Ce nu trebuie să lipsească din rucsac
Pe lângă echipamentul de bază, salvamontiștii recomandă ca turiștii să aibă o trusă de prim-ajutor, cremă de protecție solară și gustări energizante. Aceste lucruri pot fi importante în cazul unui traseu lung sau al unei situații neprevăzute.
Salvatorii montani le mai recomandă turiștilor să nu plece singuri pe munte și să anunțe o persoană apropiată despre traseul ales și ora estimată de întoarcere. De asemenea, este bine ca informațiile despre traseu să fie comunicate cabanierului, salvamontiștilor sau jandarmilor montani întâlniți pe drum.