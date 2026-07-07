Trei turiști străini, salvați după șapte ore de pe creasta Pietrei Craiului. Au plecat pe munte fără echipament potrivit și fără lumină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 15:23

Trei turiști străini au fost coborâți de pe munte de salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, după o misiune dificilă, care a durat aproximativ șapte ore. Drumeții porniseră pe un traseu solicitant, fără echipament potrivit și fără nicio sursă de lumină, deși intenționau să parcurgă creasta Pietrei Craiului până după miezul nopții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre turisti straini salvatiPiatra Craiului