Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi înainte de data anunțată - LISTA

Publicat 30 iun. 2026, 17:44 Actualizat 30 iun. 2026, 17:46

Ministerul Educației a publicat rezultatele de la Evaluarea Națională 2026, cu o zi înainte de data anunțată în calendar. Notele elevilor sunt anonimizate, așa încât doar copilul sau părinții săi le pot accesa, în baza unor coduri individuale.

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