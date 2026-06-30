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Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi înainte de data anunțată - LISTA

Harta rezultaelor la Evaluarea națională 2026

Harta rezultaelor la Evaluarea națională 2026

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 17:44
Actualizat30 iun. 2026, 17:46

Ministerul Educației a publicat rezultatele de la Evaluarea Națională 2026, cu o zi înainte de data anunțată în calendar. Notele elevilor sunt anonimizate, așa încât doar copilul sau părinții săi le pot accesa, în baza unor coduri individuale.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 poti fi vizualizate pe pagina dedicată evaluare.edu.ro și pot fi văzute este vorba despre notele și mediile obținute de absolvenții clasei a VIII-a înainte de contestații.

Pentru accesarea notelor, absolventul de clasa a VIII-a trebuie să introducă în căsuța indicată codul primit în momentul înscrierii la examen.

Elevii care nu sunt mulțumiți de rezultate pot depune contestații la centrele de examen sau le pot transmite electronic, până pe 3 iulie, la adresele special indicate.

Cererile pentru vizualizare a lucrărilor se depun doar pe 1 iulie, între orele 14:00 – 18:00.

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