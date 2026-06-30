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Educatie· 1 min citire
Rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi înainte de data anunțată - LISTA
Harta rezultaelor la Evaluarea națională 2026
Publicat30 iun. 2026, 17:44
Actualizat30 iun. 2026, 17:46
Ministerul Educației a publicat rezultatele de la Evaluarea Națională 2026, cu o zi înainte de data anunțată în calendar. Notele elevilor sunt anonimizate, așa încât doar copilul sau părinții săi le pot accesa, în baza unor coduri individuale.
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