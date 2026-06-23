Primăria Sectorului 3 pregătește modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții pentru creșterea siguranței rutiere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 19:42

Primăria Sectorului 3 depune pentru finanțare europeană unul dintre cele mai ample proiecte de siguranță rutieră din București. Investiția, în valoare de peste 391 de milioane de lei, urmărește modernizarea a 1.100 de treceri de pietoni și intersecții, cu prioritate în vecinătatea unităților de învățământ și în zonele cu trafic intens.

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