Dosar penal după moartea unei tinere de 26 de ani în Spitalul Județean Călărași. Procurorii cercetează cazul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 17:07

Parchetul a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după decesul unei paciente de 26 de ani în Spitalul Județean Călărași. Ancheta este în desfășurare, iar rudele reclamă un posibil caz de malpraxis.

Distribuie articolul