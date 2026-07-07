Dosar penal după moartea unei tinere de 26 de ani în Spitalul Județean Călărași. Procurorii cercetează cazul

Parchetul a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după decesul unei paciente de 26 de ani în Spitalul Județean Călărași. Ancheta este în desfășurare, iar rudele reclamă un posibil caz de malpraxis.
Dosar penal după decesul unei paciente de 26 de ani
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în urma decesului unei tinere de 26 de ani, survenit la începutul lunii iulie în Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” din Călărași.
Ancheta a fost declanșată după ce un membru al familiei victimei a depus o sesizare, iar autoritățile precizează că, în acest moment, cercetările sunt desfășurate doar cu privire la faptă, fără ca vreo persoană să fie pusă oficial sub acuzare.
Procurorii: Ancheta este în faza de strângere a probelor
Reprezentanții Parchetului au transmis că dosarul a fost înregistrat pe 2 iulie 2026 și că sunt efectuate toate actele de urmărire penală necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.
Potrivit anchetatorilor, investigația se află în faza „in rem”, ceea ce înseamnă că vizează exclusiv fapta cercetată. Deocamdată, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.
Procurorii urmează să administreze probe și să stabilească dacă există elemente care să atragă răspunderea penală a unor persoane.
Rudele acuză un posibil caz de malpraxis
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tânăra era căsătorită și mamă a cinci copii. Ultimul copil s-a născut pe cale naturală în cadrul Spitalului Județean din Călărași.
Familia susține că după naștere au apărut complicații severe care au dus la agravarea rapidă a stării sale de sănătate.
O rudă a victimei a declarat că femeia ar fi suferit o hemoragie masivă în timpul nașterii, fiind necesară o intervenție chirurgicală de urgență, urmată ulterior de o a doua operație.
Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de familie și fac obiectul verificărilor desfășurate de autorități.
Evoluția stării pacientei
Potrivit rudelor, femeia ar fi fost internată în spital pe 21 iunie pentru naștere, iar travaliul ar fi fost indus câteva zile mai târziu.
După naștere, starea sa s-ar fi deteriorat, iar în zilele următoare ar fi suferit un stop cardiorespirator, fiind transferată în secția de Terapie Intensivă.
Familia afirmă că medicii ar fi încercat transferul pacientei la un spital din București, însă acest lucru nu ar fi fost posibil din cauza stării critice în care se afla.
Ulterior, femeia ar fi dezvoltat alte complicații medicale, inclusiv septicemie și insuficiență renală, necesitând tratament de specialitate. În cele din urmă, decesul a fost declarat la începutul lunii iulie.
În perioada următoare, procurorii vor analiza documentele medicale, vor administra expertize și vor audia persoanele implicate pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Rezultatele anchetei vor clarifica dacă decesul pacientei a fost provocat de complicații medicale inevitabile sau dacă există eventuale nereguli care pot atrage răspunderea penală ori profesională a unor persoane.