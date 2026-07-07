Accident pe DN 14, în Sibiu. Un bebeluș de șase luni și mama sa au ajuns la spital după impactul dintre trei mașini

Un accident rutier produs pe DN 14, în localitatea Târnava din județul Sibiu, a implicat trei autoturisme și cinci persoane. Un bebeluș de șase luni și mama sa au fost transportați la spital.
Un bebeluș de șase luni și mama lui au fost transportați la spital după impactul dintre trei autoturisme
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marți după-amiază pe DN 14, în localitatea Târnava, județul Sibiu. În urma coliziunii, cinci persoane au fost evaluate de echipajele medicale, iar un bebeluș de doar șase luni și mama acestuia au fost transportați la spital.
La locul incidentului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, care au acordat primul ajutor victimelor și au asigurat măsurile necesare pentru desfășurarea intervenției.
Bebelușul a fost dus la spital pentru investigații medicale
Potrivit autorităților, copilul, în vârstă de șase luni, a fost consultat de personalul medical la fața locului, iar ulterior s-a decis transportarea sa la Compartimentul de Primiri Urgențe din Mediaș pentru investigații suplimentare și monitorizare.
Deși nu au fost comunicate informații privind existența unor răni grave, medicii au considerat necesară evaluarea completă a stării de sănătate a micuțului.
Mama copilului a suferit un atac de panică
În urma accidentului, mama bebelușului, o femeie în vârstă de 27 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.
Aceasta a fost transportată, la rândul ei, la Compartimentul de Primiri Urgențe din Mediaș pentru evaluare și tratament de specialitate.
Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital
În total, cinci persoane au fost implicate în accidentul rutier de pe DN 14. Celelalte trei persoane au fost evaluate de echipajele de intervenție, însă au refuzat transportul la o unitate medicală.
La fața locului au intervenit două echipaje SMURD și o autospecială de stingere din cadrul ISU Sibiu, care au gestionat intervenția și au asigurat măsurile de siguranță în zona accidentului.
Oamenii legii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele trei autoturisme.
Traficul în zona localității Târnava s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la locul accidentului.