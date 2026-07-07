Anchetă în Botoșani după uciderea unui câine într-o pădure. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale

Polițiștii din Botoșani au deschis un dosar penal după apariția unei filmări în care un bărbat lovește mortal un câine într-o pădure. Ancheta este în desfășurare.
Filmarea a declanșat intervenția poliției
Polițiștii din județul Botoșani au deschis o anchetă penală după apariția în mediul online a unei înregistrări video care surprinde un bărbat în timp ce lovește mortal un câine cu un obiect din lemn. Incidentul s-ar fi petrecut într-o zonă împădurită, iar imaginile au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.
Dosarul este instrumentat de Biroul pentru Protecția Animalelor, care efectuează cercetări pentru infracțiunea de ucidere cu intenție, fără drept, a unui animal.
Polițiștii au început verificările
Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a anunțat că s-a autosesizat după ce filmarea a devenit publică.
Potrivit reprezentanților instituției, anchetatorii desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând ca, în funcție de concluziile cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Autoritățile au precizat că informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce investigația avansează.
Filmarea a fost publicată pe pagina unei clinici veterinare
Înregistrarea video a fost distribuită pe pagina de Facebook a unei clinici veterinare din Botoșani, după ce ar fi fost trimisă administratorilor prin intermediul platformei de mesagerie.
Imaginile surprind un bărbat care lovește în mod repetat un câine aflat într-o pădure, până când animalul nu mai dă semne că s-ar putea ridica.
Conținutul filmării a provocat numeroase reacții din partea internauților, care au cerut identificarea și sancționarea persoanei implicate.
Martorul susține că s-a temut să intervină
Potrivit reprezentanților clinicii veterinare, persoana care a trimis imaginile a explicat că nu a intervenit în momentul producerii faptei deoarece s-a temut pentru propria siguranță.
Aceeași sursă a afirmat că incidentul ar fi avut loc într-o zonă împădurită din apropierea localității Zosin și a susținut că bărbatul surprins în imagini ar avea antecedente penale. Aceste informații nu au fost confirmate până în prezent de autorități și fac parte din verificările aflate în desfășurare.
Dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție
Cercetările sunt coordonate de polițiștii specializați în protecția animalelor, care încearcă să stabilească identitatea persoanei implicate, precum și toate circumstanțele producerii incidentului.
La finalizarea investigațiilor, autoritățile vor decide dacă sunt întrunite elementele necesare pentru tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile de uciderea animalului.