Amenzi pentru șoferii care transportă animale în mașină. Cât poți plăti dacă ții câinele sau pisica în brațe

Pentru mulți români, animalul de companie este parte din familie, inclusiv atunci când pleacă în vacanță. Câinii și pisicile ajung adesea în mașină, pe banchetă, în brațele stăpânilor sau chiar pe scaunul din față, însă acest obicei poate aduce amenzi mari și poate pune în pericol siguranța tuturor celor aflați în autoturism. În prima jumătate a anului, peste 500 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au respectat regulile privind transportul animalelor de companie.
Amenzile pot depăși 4.300 de lei, iar polițiștii atrag atenția că animalul nu trebuie ținut în brațe și nici transportat pe locurile din față. În cazul unei frâne bruște sau al unui impact, un câine ori o pisică lăsată liberă în mașină poate fi rănită grav și poate deveni, în același timp, un pericol pentru șofer și pasageri.
Mulți șoferi își țin animalele în brațe în timpul drumului
Pentru unii proprietari, drumul spre vacanță pare mai liniștit dacă animalul stă liber în mașină sau în brațele cuiva. Așa se întâmplă și în cazul lui Riki, care călătorește des cu mașina și, până acum, și-a petrecut drumurile spre vacanță în brațele stăpânei. Deși pare o soluție comodă, mai ales pe distanțe scurte, acest obicei poate deveni periculos în orice moment.
"Îl ţinem in braţe. Îl lăsăm cât se poate de liber", spune un șofer.
Situația nu este una izolată. Mulți șoferi spun că își lasă animalele mai libere atunci când nu merg foarte departe, pentru că le consideră cuminți sau pentru că vor să le ofere mai mult confort. Problema este că, în trafic, chiar și un animal liniștit poate reacționa brusc, se poate speria sau se poate dezechilibra la o frână puternică.
"Nu am mers fără cuşcă cu el la distanţe lungi. Aşa, cand te deplasezi mai puţin îl laşi lejer stă cuminte", spune un alt șofer.
De ce este periculos un animal lăsat liber în mașină
Pericolul apare mai ales în situațiile în care șoferul este nevoit să frâneze brusc sau să evite un obstacol. Orice obiect care nu este fixat în mașină poate fi proiectat în față, iar același lucru se poate întâmpla și cu un animal lăsat liber. Într-o fracțiune de secundă, acesta poate fi aruncat spre bord, parbriz sau pasageri.
Un animal nesecurizat poate distrage și atenția șoferului. Dacă se urcă în față, sare pe scaune, se sperie sau încearcă să ajungă la stăpân, poate încurca manevrele de conducere. Din acest motiv, regulile nu sunt doar o formalitate, ci au legătură directă cu siguranța rutieră.
Ce spune legea despre transportul animalelor de companie
Legea prevede că animalele de companie nu trebuie transportate pe locurile din față și nu trebuie ținute în brațele șoferului sau ale pasagerului. Polițiștii spun că aceste reguli sunt necesare tocmai pentru că animalele pot avea un comportament imprevizibil, iar o reacție bruscă poate pune în pericol atât persoanele din mașină, cât și ceilalți participanți la trafic.
De la începutul anului, polițiștii au aplicat 530 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care nu au respectat aceste reguli. Amenzile pornesc de la 1.900 de lei și pot trece de 4.300 de lei, în funcție de situație.
"De la începutul anului si pana in prezent, poliţistii au aplicat un număr de 530 de sancţiuni contravenţionale conducătorilor auto care nu au respectat regulile cu privire la transportul animalelor de companie, având în vedere comportamentul imprevizibil al acestuia, oricând poate fi pusă în pericol atat siguranta conducatorului auto cat si a celorlalti participanţi la trafic", a declarat Radu Gâtan, director adjunct Direcția Rutieră.
Cum pot fi transportate animalele în siguranță
Pentru ca drumul spre vacanță să nu se termine cu o amendă sau cu un accident, medicii veterinari recomandă folosirea cuștilor de transport sau a hamurilor speciale. Cușca trebuie așezată pe bancheta din spate și prinsă cu centura de siguranță, astfel încât să nu se deplaseze în timpul mersului. În acest fel, animalul este protejat mai bine, iar șoferul nu este distras.
O altă variantă este hamul special pentru mașină, care se fixează de centura de siguranță. Acesta îi permite animalului să stea pe bancheta din spate, dar fără să se poată mișca liber prin autoturism. Prețurile pentru astfel de hamuri pornesc de la aproximativ 50 de lei și pot ajunge la 100 de lei, în funcție de model.
Poziţionăm cuşca pe bancheta din spate, luăm centura de siguranţă, o punem peste cuşcă şi prindem centura de siguranţă, ne asigurăm că centura este fixata bine peste cuşcă și așa o să avem animăluţul in siguranţă.
"Cuşca aceasta este potrivită atât pentru căţei cat si pentru pisicuţe de talie mică şi medie, până în 10 kilograme. Avem hamurile care se ataşază pe bancheta din spate pornesc ca si preţ de 50 de lei, pana la 100 de lei. Se prinde de centura de siguranţă de la maşină", a declarat Laura Stănescu, medic veterinar.
Vânzările de sisteme de siguranță pentru animale au crescut
Amenzile date de polițiști par să-i fi făcut pe unii șoferi mai atenți înainte de plecarea în concediu. Doar în luna iunie, cea mai mare platformă de vânzări online din România a înregistrat o creștere de 25% a vânzărilor de sisteme de siguranță auto pentru animale. În aceeași perioadă, vânzările de cuști de transport au crescut cu 20%.