Amenzi pentru șoferii care transportă animale în mașină. Cât poți plăti dacă ții câinele sau pisica în brațe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 22:15

Pentru mulți români, animalul de companie este parte din familie, inclusiv atunci când pleacă în vacanță. Câinii și pisicile ajung adesea în mașină, pe banchetă, în brațele stăpânilor sau chiar pe scaunul din față, însă acest obicei poate aduce amenzi mari și poate pune în pericol siguranța tuturor celor aflați în autoturism. În prima jumătate a anului, peste 500 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au respectat regulile privind transportul animalelor de companie.

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