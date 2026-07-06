Vremea se schimbă din nou. Canicula revine, dar nu scăpăm nici de ploi: prognoza ANM pentru 2 săptămâni

După câteva zile cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, România intră din nou sub influența unui val de căldură. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 6–19 iulie, temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, iar în sudul țării se vor atinge chiar și 36 de grade Celsius. În același timp, meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică vor continua, cu averse și descărcări electrice în mai multe zone.
Canicula revine treptat. Sudul țării va resimți din nou temperaturi de până la 36 de grade
Prima parte a intervalului menționat de ANM va aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă, după 10 iulie, vremea se va încălzi în aproape toată țara.
Cele mai ridicate valori sunt estimate în Oltenia, unde maximele vor ajunge la 36 de grade, urmată de Banat și Muntenia, unde termometrele vor indica între 34 și 35 de grade.
În restul regiunilor, maximele se vor situa între 29 și 32 de grade, în timp ce pe litoral temperaturile vor rămâne mai moderate, între 27 și 32 de grade.
Ploile revin în mai multe regiuni. ANM anunță perioade cu instabilitate atmosferică
Deși vremea se încălzește, meteorologii avertizează că nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică.
Cele mai mari șanse de ploaie sunt prognozate:
ntre 6 și 8 iulie, în vestul, centrul și nordul țării;
între 13 și 19 iulie, în majoritatea regiunilor.
La munte sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, în special în intervalele 7-9 iulie și 14-19 iulie.
Temperaturi mai scăzute în Transilvania și Maramureș la mijlocul săptămânii
În Transilvania, maximele vor coborî temporar până la 22 de grade în jurul datei de 9 iulie, urmând ca ulterior să urce din nou spre 29 de grade.
Și în Maramureș, după o răcire de scurtă durată, temperaturile vor reveni la valori de aproximativ 30 de grade în a doua parte a intervalului.
În Moldova, maximele vor oscila între 23 și 32 de grade, iar în Crișana între 25 și 32 de grade.
Vremea în București
În Muntenia, inclusiv în București, vremea va fi apropiată de normal în prima săptămână, cu maxime între 28 și 32 de grade.
După 11 iulie, temperaturile vor crește din nou, iar maximele vor ajunge la 34 de grade, în timp ce nopțile vor rămâne calde, cu minime între 14 și 19 grade.
Ploile vor fi mai probabile în intervalele 8-10 iulie și 14-19 iulie.
Cum va fi vremea la munte
În zonele montane, vremea va rămâne răcoroasă.
Maximele vor varia între 14 și 24 de grade, iar minimele între 8 și 14 grade. În perioada 9-11 iulie, la altitudini de peste 2.000 de metri, temperaturile nocturne se vor apropia de 0 grade Celsius.
Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în special în intervalele 7-9 iulie și 14-19 iulie.
Cum va fi vremea pe regiuni
Banat: maxime în creștere până la 34°C, ploi între 6-8 și 13-19 iulie.
Crișana: temperaturi între 25 și 32°C, cu perioade ploioase în aceleași intervale.
Transilvania: răcire temporară la 22°C, apoi încălzire spre 29°C.
Maramureș: maxime de până la 30°C, averse mai ales la începutul și sfârșitul intervalului.
Moldova: temperaturi între 23 și 32°C, cu ploi în special pe 8 și 9 iulie.
Dobrogea: maxime între 27 și 32°C, cu episoade de instabilitate în jurul datelor de 8-9 și spre finalul intervalului.
Muntenia: maxime de 30-34°C în a doua săptămână.
Oltenia: cea mai caldă regiune, cu temperaturi ce vor ajunge până la 36°C și probabilitate redusă de ploi în cea mai mare parte a perioadei.
Potrivit ANM, vremea va rămâne, în general, caldă la nivelul întregii țări, însă alternanța dintre episoadele de caniculă și cele de instabilitate atmosferică va caracteriza următoarele două săptămâni.