Vremea se schimbă din nou. Canicula revine, dar nu scăpăm nici de ploi: prognoza ANM pentru 2 săptămâni

Publicat 6 iul. 2026, 13:51 Actualizat 6 iul. 2026, 14:13

După câteva zile cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, România intră din nou sub influența unui val de căldură. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 6–19 iulie, temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, iar în sudul țării se vor atinge chiar și 36 de grade Celsius. În același timp, meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică vor continua, cu averse și descărcări electrice în mai multe zone.

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