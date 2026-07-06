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35 de ani de Continental Hotels: de la primul hotel la milioane de experiențe pentru români
35 de ani de Continental Hotels
Continental Hotels marchează în acest an 35 de ani de activitate, o aniversare care vorbește nu doar despre longevitatea unui brand românesc, ci și despre transformările prin care a trecut industria ospitalității în ultimele trei decenii.
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