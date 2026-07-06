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35 de ani de Continental Hotels: de la primul hotel la milioane de experiențe pentru români

35 de ani de Continental Hotels

35 de ani de Continental Hotels

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:04

Continental Hotels marchează în acest an 35 de ani de activitate, o aniversare care vorbește nu doar despre longevitatea unui brand românesc, ci și despre transformările prin care a trecut industria ospitalității în ultimele trei decenii.

În cei 35 de ani de existență, compania a găzduit peste 14 milioane de oaspeți, a vândut peste 9,5 milioane de camere și a deservit peste 21 de milioane de clienți în restaurante și evenimente.

Aceste cifre stau la baza campaniei aniversare „Experiența Continental în cifre”, prin care compania își propune să aducă în prim-plan impactul construit în timp, atât la nivel economic, cât și în comunitățile în care activează.

„După 35 de ani de activitate, considerăm că diferențierea într-un sector competitiv nu mai ține de promisiuni, ci de consistență și de capacitatea de a livra servicii la scară, în mod predictibil. În cazul nostru, vorbim despre milioane de interacțiuni cu oaspeții, despre procese operaționale consolidate și despre echipe care au crescut împreună cu compania. În același timp, aniversarea de 35 de ani nu este doar un moment de bilanț, ci și un punct de referință pentru următoarea etapă de dezvoltare, în care ne concentrăm pe consolidarea poziției în segmentul corporate și MICE, eficiență operațională și adaptarea continuă la așteptările în schimbare ale clienților”, este de părere Radu Enache, Director General Continental Hotels.

Campania este completată de un program de inițiative în zona de responsabilitate socială, educație și mediu, desfășurate în orașele în care compania operează. De asemenea, pe parcursul anului, Continental Hotels va derula activări dedicate comunităților locale și va lansa două materiale video care documentează atât evoluția companiei, cât și rolul oamenilor în dezvoltarea acesteia.

După 35 de ani, Continental Hotels rămâne unul dintre cele mai cunoscute branduri românești din industria ospitalității și continuă să investească în servicii, oameni și comunități.

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