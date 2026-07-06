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Social· 1 min citire
Familia Samson, plângere penală împotriva autorităților suedeze
Publicat6 iul. 2026, 20:19
Actualizat6 iul. 2026, 20:22
SursăRealitatea PLUS
Cazul familiei Samson a ajuns în atenția procurorilor din România. Parchetul General a deschis o anchetă in rem, după ce familia Samson, care se luptă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele de la autoritățile suedeze, a depus plângere penală față de angajații protecției sociale din Suedia. Vorbim despre acuzații de tortură și abuz în serviciu. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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