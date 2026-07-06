Familia Samson, plângere penală împotriva autorităților suedeze

Publicat 6 iul. 2026, 20:19 Actualizat 6 iul. 2026, 20:22 Sursă Realitatea PLUS

Cazul familiei Samson a ajuns în atenția procurorilor din România. Parchetul General a deschis o anchetă in rem, după ce familia Samson, care se luptă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele de la autoritățile suedeze, a depus plângere penală față de angajații protecției sociale din Suedia. Vorbim despre acuzații de tortură și abuz în serviciu. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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