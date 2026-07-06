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Familia Samson, plângere penală împotriva autorităților suedeze

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat6 iul. 2026, 20:19
Actualizat6 iul. 2026, 20:22
SursăRealitatea PLUS

Cazul familiei Samson a ajuns în atenția procurorilor din România. Parchetul General a deschis o anchetă in rem, după ce familia Samson, care se luptă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele de la autoritățile suedeze, a depus plângere penală față de angajații protecției sociale din Suedia. Vorbim despre acuzații de tortură și abuz în serviciu. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Familia Samson acuză Suedia de tortură și abuz în serviciu

Sute de oameni au ieșit recent în stradă pentru familia Samson, care își trăiește drama la mii de kilometri de casă. Cu lumânări, pancarte și rugăciuni, românii au cerut un singur lucru: ca Sara și Tiana Samson să se întoarcă acasă, la părinții lor. Cele două copile sunt de mai bine de trei ani în custodia serviciilor sociale din Suedia.

Totul a început după ce una dintre fete a spus la școală că este pedepsită de părinți. Însă potrivit informaților apărute ulterior, copila încerca astfel să-i determine pe aceștia să-i cumpere un telefon nou. Și ancheta poliției a confirmat că nu au existat abuzuri, însă copiii nu s-au mai întors la părinți.

Între timp, surorile au fost despărțite, mutate în centre și preluate de familii diferite. În interviuri, cele două fete au spus că vor să revină în România și să fie din nou alături de familie.

În paralel, Ministerul Justiției a prezentat bilanțul demersurilor făcute pentru repatrierea celor două minore și au arătat că au fost inițiate peste 75 de acțiuni oficiale și că autoritățile române continuă să caute soluții.

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