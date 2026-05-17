Mobilizare uriașă pentru fetițele despărțite de părinți. 10.000 de oameni în stradă pentru familia Samson

Mobilizare uriașă în Suceava pentru susținerea familiei Samson după ce părinții au fost despărțiți de fetițele lor Sara și Tiana acum trei ani și jumătate. Copilele sunt în grija autorităților suedeze, iar Daniel și Bianca Samson se luptă de peste trei ani pentru recuperarea celor două fiice de 13, respectiv 14 ani.

Aproximativ 10 mii de oameni s-au strâns în centrul Sucevei, iar pe rețelele sociale s-a anunțat un miting de susținere al românilor din SUA la jumătatea lunii viitoare.

