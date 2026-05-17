Realitatea.NET
Diaspora· 1 min citire

Mobilizare uriașă pentru fetițele despărțite de părinți. 10.000 de oameni în stradă pentru familia Samson

17 mai 2026, 11:07
Mobilizare la Suceava

Mobilizare la Suceava

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Mobilizare uriașă în Suceava pentru susținerea familiei Samson după ce părinții au fost despărțiți de fetițele lor Sara și Tiana acum trei ani și jumătate. Copilele sunt în grija autorităților suedeze, iar Daniel și Bianca Samson se luptă de peste trei ani pentru recuperarea celor două fiice de 13, respectiv 14 ani.

Aproximativ 10 mii de oameni s-au strâns în centrul Sucevei, iar pe rețelele sociale s-a anunțat un miting de susținere al românilor din SUA la jumătatea lunii viitoare.

Mobilizare la Suceava pentru fetițele luate de familia de suedezi

Citește și:

Mai multe articole despre

familia samson

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Diaspora

Mai Multe