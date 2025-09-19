Copiii furați în timpul dictaturii

În 1979, când Soto avea doar 19 ani, a născut gemenele într-un spital din provincia Biobío. La scurt timp după o vizită medicală de rutină, bebelușele – care aveau atunci opt luni – au fost luate sub pretextul unor probleme de nutriție. Câteva zile mai târziu, tânăra mamă a aflat că micuțele fuseseră deja adoptate de un cuplu italian. Ulterior, a descoperit că documentele oficiale fuseseră falsificate pentru a ascunde adevărul.

Cazul său face parte dintr-un fenomen mai amplu din perioada regimului Pinochet, când mii de copii din familii sărace sau vulnerabile au fost separați ilegal de părinți și trimiși spre adopție în străinătate. Ei sunt cunoscuți în Chile drept „Copiii Tăcerii”.

O luptă de o viață întreagă

După ani de căutări, Soto a apelat în 2020 la organizația „Nos Buscamos”, care ajută victimele adopțiilor ilegale să își găsească familiile. Prin teste ADN și colaborarea cu platforma My Heritage, s-a reușit confirmarea legăturii biologice. Totul a devenit posibil anul acesta, când nepotul uneia dintre gemene a făcut același test și a descoperit coincidența genetică.

Pe 10 septembrie, cele două surori au zburat din Italia spre orașul Concepción, unde și-au întâlnit pentru prima dată mama biologică. Momentul a fost marcat de lacrimi, îmbrățișări și bucurie, în ciuda barierei lingvistice: Soto nu vorbește italiană, iar gemenele nu cunosc spaniola. „Mama mereu v-a căutat”, a repetat femeia, strângându-și fiicele în brațe.

„Atât de multe emoții… Suntem foarte fericite pentru că, în sfârșit, ne-am găsit mama”, a declarat Maria Beatrice, vorbind și în numele surorii sale.

Un fenomen de amploare

Anchetele autorităților sugerează că până la 25.000 de copii ar fi fost victime ale adopțiilor ilegale din timpul dictaturii. Recent, un judecător a pus sub acuzare cinci persoane acuzate că făceau parte dintr-o rețea de medici, funcționari și clerici care facilitau aceste adopții contra unor sume consistente de bani.

María Verónica Soto spune că, deși a pierdut decenii întregi alături de fiicele sale, se simte binecuvântată că a reușit, într-un final, să le îmbrățișeze. „Am luptat până când mi-am găsit fetele. Îi îndemn pe toți părinții să nu renunțe. Astăzi există mai multe șanse, datorită tehnologiei”, a transmis ea.