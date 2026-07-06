Explicații halucinante în gruparea lui Pașca. Statul, acuzat pentru bolnavii trimiși în casele ilegale

Publicat 6 iul. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca încearcă din răsputeri să găsească justificări pentru activitatea ilegală pe care o desfășura în Dumbrava! Acesta spune că nu putea să construiască o activitate care să se desfășoare normal, pe ceea ce numește „un fond de anormalitate”. Într-un răspuns halucinant, în exclusivitate la Realitatea Plus, Pașca a acuzat statul fiindcă îi trimitea bolnavi. Pe de altă parte, avocatul lui Pașca a transmis că era normal ca oamenilor să li se ia cardurile și telefoanele, pentru că și-ar fi dat acordul.

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