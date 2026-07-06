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Explicații halucinante în gruparea lui Pașca. Statul, acuzat pentru bolnavii trimiși în casele ilegale

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 18:22
SursăRealitatea PLUS

Viorel Pașca încearcă din răsputeri să găsească justificări pentru activitatea ilegală pe care o desfășura în Dumbrava! Acesta spune că nu putea să construiască o activitate care să se desfășoare normal, pe ceea ce numește „un fond de anormalitate”. Într-un răspuns halucinant, în exclusivitate la Realitatea Plus, Pașca a acuzat statul fiindcă îi trimitea bolnavi. Pe de altă parte, avocatul lui Pașca a transmis că era normal ca oamenilor să li se ia cardurile și telefoanele, pentru că și-ar fi dat acordul.

„Reținerea cardurilor la care faceți referire se bazează pe consimțământul exprimat al titularilor cardurilor respective. Acesta este răspunsul. Stabilirea acelor reguli în cadrul acelor case private, de unde fiecare era liber să vină și să plece când dorea, impunea respectarea unor reguli minime privind lipsa alcoolului, interzicerea fumatului și regulile minime de conviețuire care erau acolo”, a declarat avocatul lui Pașca.

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