Realitatea.NET
Promo· 1 min citire

20:50 - Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Crin Antonescu aruncă bomba

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 16:42
SursăRealitate Plus

România, în fața unor decizii care pot schimba totul. Tensiuni politice. Nemulțumiri sociale. Mize uriașe. Ce urmează? Cine trasează direcția? Și care este adevărul din spatele jocurilor de putere?

În această seară, de la ora 20:55, la Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu îi demască pe toți, Crin Antonescu aruncă bomba pe scena politică.

Dezvăluirile serii în mijlocul crizei politice, starea societății românești și strategiile care pot redefini viitorul României.

Dezvăluirile preluate de alții, întrebările pe care alții se tem să le pună, răspunsuri fără ocolișuri în premieră. În această seară, de la ora 20:55. Culisele Statului Paralel. Doar cu Anca Alexandrescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

anca alexandrescuculisele statului paralelcrin antonescu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Promo

Mai Multe