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20:50 - Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Crin Antonescu aruncă bomba
Publicat30 iun. 2026, 16:42
SursăRealitate Plus
România, în fața unor decizii care pot schimba totul. Tensiuni politice. Nemulțumiri sociale. Mize uriașe. Ce urmează? Cine trasează direcția? Și care este adevărul din spatele jocurilor de putere?
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