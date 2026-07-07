Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Incendiu în județul Tulcea. O clădire dezafectată a fost mistuită de flăcări-FOTO
FOTO: ISU Tulcea/ Colaj Realitatea.NET
Un incendiu a izbucnit marți seară la o clădire dezafectată din municipiul Tulcea, existând riscul ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere. La fața locului au intervenit pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.
Citește și
- 21:55 Doliu în politică. A murit unul dintre cei mai longevivi edili din Timiș
- 20:53Alertă de urs într-o comună din Alba! A fost emis mesaj RO-Alert, iar jandarmii au intervenit de urgență
- 20:16Explozie în municipiul Ploiești. Bărbat de 77 de ani, intubat după ce a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului
- 20:04 Zece tablouri vechi de aproximativ 500 de ani, furate din Italia, recuperate în Constanța . Erau ascunse în plase de rafie
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News