Incendiu în județul Tulcea. O clădire dezafectată a fost mistuită de flăcări-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 22:06

Un incendiu a izbucnit marți seară la o clădire dezafectată din municipiul Tulcea, existând riscul ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere. La fața locului au intervenit pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tulceaincendiupompieri