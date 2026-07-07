Zece tablouri vechi de aproximativ 500 de ani, furate din Italia, recuperate în Constanța . Erau ascunse în plase de rafie

Poliția Română a predat autorităților italiene zece opere de artă furate din provincia Veneto. Tablourile, evaluate la peste 150.000 de euro, au fost descoperite într-o locuință din Constanța.
Zece tablouri de patrimoniu, furate din Italia, au fost recuperate în Constanța
Poliția Română a restituit autorităților din Italia zece picturi de mare valoare istorică, furate în urmă cu doi ani din locuința unui colecționar din provincia Veneto. Operele de artă, realizate în urmă cu aproximativ cinci secole și estimate la peste 150.000 de euro, au fost descoperite în județul Constanța, în urma unei anchete desfășurate în colaborare cu autoritățile italiene.
Ceremonia oficială de predare a bunurilor recuperate a avut loc marți, marcând finalul unei operațiuni complexe de cooperare internațională.
Opere de artă din secolele XV-XVII, recuperate după o anchetă comună
Cele zece tablouri aparțin unor maeștri ai școlilor de pictură italiene din secolele al XV-lea și al XVII-lea și au fost sustrase din locuința unui colecționar din regiunea Veneto.
Potrivit anchetatorilor, proprietarul a observat dispariția lucrărilor după încetarea contractului de muncă al unui angajat român, în cursul anului 2024. În urma verificărilor efectuate de polițiștii italieni, fostul angajat a devenit principalul suspect în acest dosar.
Tablourile au fost găsite într-o locuință din Constanța
În luna martie 2025, polițiștii criminaliști români au efectuat percheziții la domiciliul suspectului din Constanța, unde au descoperit cele zece picturi.
Anchetatorii au găsit operele de artă depozitate într-o plasă de rafie și într-un geamantan, în condiții improprii pentru obiecte de patrimoniu de o asemenea valoare.
După recuperare, tablourile au fost ridicate pentru expertizare și conservare.
Suspectul ar fi încercat să vândă operele de artă
Potrivit anchetei, principalul suspect ar fi încercat să valorifice picturile prin intermediul unei case de licitații, iar ulterior ar fi negociat vânzarea acestora cu un polițist sub acoperire.
În același dosar au fost reținute patru persoane, însă instanța a decis ca acestea să fie cercetate în stare de libertate pentru infracțiunea de furt calificat. Față de principalul suspect a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Tablourile au fost conservate înainte de a fi returnate Italiei
După recuperare, lucrările au fost supuse unor expertize criminalistice pentru confirmarea autenticității și evaluarea stării de conservare.
Până la finalizarea procedurilor judiciare și administrative, acestea au fost păstrate în condiții speciale la Muzeul „George Severeanu” din București.
Marți, reprezentanții Poliției Române au predat oficial operele de artă autorităților italiene, în cadrul unei ceremonii organizate special pentru acest moment.
La eveniment, oficialii italieni au transmis mulțumiri autorităților române pentru cooperarea eficientă dintre instituțiile de aplicare a legii și pentru recuperarea rapidă a bunurilor de patrimoniu.