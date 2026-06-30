Invitație de nuntă virală în mediul online. Mirii au trecut pe hârtie „cadoul minim recomandat”: 1.500 de lei pentru fiecare invitat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 22:12

O invitație de nuntă a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce viitorii miri au ales să includă pe aceasta o listă cu principalele cheltuieli ale evenimentului și o sumă minimă recomandată pentru darul de nuntă. Imaginea a devenit virală, iar gestul a împărțit internetul în două tabere.

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