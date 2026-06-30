Invitație de nuntă virală în mediul online. Mirii au trecut pe hârtie „cadoul minim recomandat”: 1.500 de lei pentru fiecare invitat

O invitație de nuntă a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce viitorii miri au ales să includă pe aceasta o listă cu principalele cheltuieli ale evenimentului și o sumă minimă recomandată pentru darul de nuntă. Imaginea a devenit virală, iar gestul a împărțit internetul în două tabere.
Mirii au detaliat costurile nunții chiar pe invitație
În încercarea de a explica bugetul necesar organizării petrecerii, cei doi au trecut pe invitație costurile aferente fiecărui invitat.
Potrivit informațiilor prezentate, cheltuielile au fost împărțite astfel:
meniu: 650 de lei;
program artistic: 500 de lei;
costuri pentru locație: 200 de lei.
Pe baza acestor calcule, invitația include și mesajul potrivit căruia „cadoul minim recomandat” este de 1.500 de lei pentru fiecare persoană prezentă la eveniment.
Mesajul care a atras atenția tuturor
Textul tipărit pe invitație a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.
„Detalii financiare transparente pentru o petrecere reușită împreună: preț meniu – 650 lei; preț interpret muzical – 500 lei; preț locație/invitat – 200 lei. Cadou minim recomandat: 1.500 lei. Prezența voastră este cel mai de preț dar, iar sprijinul vostru ne va ajuta să avem o nuntă de neuitat!”, este mesajul imprimat pe invitație.
Deși evenimentul a avut loc în vara anului trecut, fotografia invitației a fost făcută publică recent și a devenit rapid virală pe platformele de socializare.
Reacții împărțite pe internet
Publicarea imaginii a generat sute de comentarii și dezbateri. Mulți utilizatori au considerat nepotrivit faptul că mirii au indicat explicit suma pe care invitații ar trebui să o ofere.
Unii internauți au susținut că o nuntă nu ar trebui organizată cu scopul recuperării investiției, ci pentru celebrarea căsătoriei.
Printre reacțiile apărute online se numără mesaje precum:
„Nu trebuie să-ți plătească nimeni nunta. Fiecare își achită meniul și oferă cât poate în plus.”
„Dacă există un cadou minim impus, atunci aleg să nu particip.”
„Nu-mi vine să cred că s-a ajuns aici.”
„Nunta nu ar trebui transformată într-o afacere.”
Costurile nunților cresc de la an la an
În ultimii ani, organizarea unei nunți a devenit considerabil mai costisitoare. Prețurile pentru meniuri, formații, fotografi, decoruri și închirierea locațiilor au crescut constant, motiv pentru care tot mai multe cupluri aleg evenimente restrânse sau chiar renunță la petrecerile de amploare.
În acest context, subiectul darului de nuntă este discutat tot mai des, însă puțini aleg să menționeze explicit pe invitație suma pe care o consideră potrivită.
Deși intenția mirilor pare să fi fost aceea de a prezenta transparent costurile organizării evenimentului, modul în care au comunicat această informație a fost criticat de numeroși utilizatori ai rețelelor sociale.