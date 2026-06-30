Experiment spectaculos în plină caniculă. Un bărbat a încercat să gătească o friptură doar cu ajutorul soarelui

Temperaturile extreme care au cuprins Italia au dat naștere unui experiment inedit. În plin val de caniculă, un bărbat din Milano a vrut să demonstreze cât de puternice sunt razele soarelui și a încercat să gătească o friptură de vită fără foc, folosindu-se exclusiv de căldura degajată de soare.
Imaginile au devenit rapid virale și au readus în atenție efectele temperaturilor extreme care afectează tot mai multe țări europene.
Friptură de vită gătită doar la soare, în Milano
Experimentul a fost realizat pe terasa unei locuințe din Milano, într-o zi în care orașul s-a aflat sub avertizare de Cod Portocaliu pentru temperaturi ridicate.
Două bucăți de carne de vită au fost așezate pe un grătar din fontă, expus direct razelor solare, fără nicio altă sursă de căldură. După aproximativ 20 de minute, suprafața cărnii începuse să-și schimbe aspectul, semn că radiația solară producea un efect vizibil.
Cu ajutorul unei sonde termice, autorul experimentului a măsurat o temperatură de aproximativ 50 de grade Celsius la suprafața cărnii.
Experimentul nu demonstrează că friptura poate fi consumată în siguranță
Deși aspectul exterior al cărnii sugera că aceasta începe să se gătească, temperatura înregistrată nu este suficientă pentru prepararea completă a unei fripturi și pentru eliminarea riscurilor microbiologice.
Experimentul a avut un rol demonstrativ, evidențiind intensitatea radiației solare în timpul valului de caniculă, și nu reprezintă o metodă sigură de preparare a alimentelor.
Italia, sub avertizare de caniculă
Testul a fost realizat pe 28 iunie, într-o zi în care autoritățile italiene au emis un Cod Portocaliu pentru temperaturi extreme.
La Milano, termometrele au indicat aproximativ 34 de grade Celsius la umbră, în timp ce temperatura maximă estimată a ajuns la 36 de grade Celsius. În bătaia directă a soarelui, suprafețele metalice au atins valori mult mai ridicate, suficiente pentru a încălzi rapid obiectele expuse.
Valul de căldură afectează în această perioadă mai multe state europene, inclusiv România, unde temperaturile depășesc în numeroase regiuni pragul de 40 de grade Celsius.
Medicii avertizează asupra pericolelor caniculei
Specialiștii atrag atenția că expunerea îndelungată la temperaturi extreme poate avea consecințe grave asupra sănătății.
În timpul caniculei, organismul încearcă să-și mențină temperatura normală prin transpirație și dilatarea vaselor de sânge. Dacă pierderea de lichide este prea mare, iar hidratarea nu este suficientă, pot apărea deshidratarea severă, insolația și, în cazurile grave, afectarea organelor vitale.
Cum ne protejăm în zilele cu temperaturi extreme
Experții în prim ajutor recomandă respectarea unor măsuri simple, dar esențiale pentru reducerea riscurilor:
evitați expunerea directă la soare între orele 10:00 și 17:00;
consumați apă în mod constant, chiar dacă nu simțiți senzația de sete;
purtați haine lejere, deschise la culoare, din materiale naturale precum inul sau bumbacul;
consumați fructe și legume bogate în apă, care contribuie la hidratarea organismului;
limitați efortul fizic intens în intervalele cu temperaturi maxime.
Totodată, medicii reamintesc că astfel de episoade trebuie tratate cu maximă seriozitate, deoarece pot pune în pericol sănătatea și chiar viața persoanelor vulnerabile.