Experiment spectaculos în plină caniculă. Un bărbat a încercat să gătească o friptură doar cu ajutorul soarelui

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 00:03

Temperaturile extreme care au cuprins Italia au dat naștere unui experiment inedit. În plin val de caniculă, un bărbat din Milano a vrut să demonstreze cât de puternice sunt razele soarelui și a încercat să gătească o friptură de vită fără foc, folosindu-se exclusiv de căldura degajată de soare.

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