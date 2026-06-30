Ce este karma și cum se manifestă în alegerile pe care le facem?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 18:11

Puține concepte spirituale au pătruns atât de puternic în cultura populară precum karma. Termenul este folosit frecvent în conversații, pe rețelele sociale sau în contexte care sugerează că fiecare faptă se întoarce asupra celui care a făcut-o. Totuși, atunci când apare întrebarea „ce este karma”, răspunsul autentic este mult mai profund decât interpretările simplificate care circulă astăzi. Dincolo de expresii devenite aproape clișee, karma reprezintă un concept filosofic complex, cu rădăcini vechi de mii de ani în tradițiile spirituale ale Asiei.

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