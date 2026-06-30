Ce este „Garden Leave”, practica tot mai des întâlnită în companiile din România. Angajații sunt plătiți, dar nu mai au voie să vină la serviciu

Valul de restructurări din marile companii aduce în prim-plan un concept tot mai prezent și pe piața muncii din România: Garden Leave. Deși este utilizată de ani buni în țări precum Marea Britanie sau Statele Unite, această procedură începe să fie aplicată din ce în ce mai des și de angajatorii din România, în special în multinaționale și corporații.
În practică, angajații aflați în această situație continuă să primească salariul și toate drepturile contractuale, însă nu mai au voie să își desfășoare activitatea și nici să se prezinte la locul de muncă pe durata perioadei de preaviz.
Ce înseamnă Garden Leave
Garden Leave reprezintă o măsură prin care un angajator decide ca un salariat aflat în perioada de preaviz – fie după demisie, fie în urma unei concedieri – să fie scutit de obligația de a veni la serviciu, fără ca remunerația să fie afectată.
Astfel, contractul individual de muncă rămâne în vigoare până la expirarea preavizului, iar compania continuă să achite salariul, beneficiile și celelalte drepturi prevăzute în contract.
Deși angajatul este plătit în mod normal, acesta nu mai poate participa la activitatea firmei și, în cele mai multe cazuri, își pierde accesul la sistemele interne, documentele și informațiile companiei.
De ce aleg companiile această soluție
La prima vedere, poate părea neobișnuit ca o firmă să plătească un angajat care nu mai lucrează efectiv. Totuși, specialiștii în resurse umane explică faptul că măsura are rolul de a proteja interesele companiei.
Printre principalele motive pentru care angajatorii recurg la Garden Leave se numără:
protejarea informațiilor confidențiale;
limitarea accesului la baze de date și documente sensibile;
evitarea contactului cu clienții sau partenerii companiei;
reducerea riscului ca informații strategice să ajungă la un viitor angajator;
prevenirea eventualelor tensiuni în colectiv în perioada preavizului.
Această practică este întâlnită frecvent în domenii precum IT, servicii financiare, consultanță, telecomunicații și alte industrii în care angajații gestionează informații sensibile sau relații comerciale importante.
În ce situații poate fi aplicată
Garden Leave poate fi utilizată atât în cazul angajaților concediați, cât și în situația celor care și-au prezentat demisia și urmează să părăsească firma după expirarea perioadei de preaviz.
De asemenea, unele companii aleg această variantă atunci când există cercetări disciplinare sau atunci când consideră că prezența salariatului în organizație nu mai este oportună.
În toate aceste cazuri, raporturile de muncă continuă până la încetarea oficială a contractului, iar angajatul beneficiază în continuare de drepturile salariale.
Cum este informat angajatul
În mod obișnuit, decizia este comunicată în scris de către angajator. Documentul stabilește perioada în care se aplică Garden Leave, obligațiile salariatului și drepturile de care acesta beneficiază până la încetarea contractului.
Pe durata acestei perioade, angajatul rămâne, din punct de vedere juridic, salariatul companiei și trebuie să respecte clauzele prevăzute în contractul individual de muncă, inclusiv cele referitoare la confidențialitate sau neconcurență, acolo unde acestea există.
Deși conceptul nu este încă foarte cunoscut publicului larg, Garden Leave este folosit tot mai des de companiile care trec prin procese de restructurare sau reorganizare.
În contextul concedierilor anunțate în ultima perioadă de numeroase corporații, această practică devine tot mai vizibilă și pe piața muncii din România, fiind considerată de angajatori o metodă de protejare a intereselor companiei până la încetarea definitivă a raporturilor de muncă.