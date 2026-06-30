Ce este „Garden Leave”, practica tot mai des întâlnită în companiile din România. Angajații sunt plătiți, dar nu mai au voie să vină la serviciu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 18:09

Valul de restructurări din marile companii aduce în prim-plan un concept tot mai prezent și pe piața muncii din România: Garden Leave. Deși este utilizată de ani buni în țări precum Marea Britanie sau Statele Unite, această procedură începe să fie aplicată din ce în ce mai des și de angajatorii din România, în special în multinaționale și corporații.

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