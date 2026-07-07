Accident pe DN 1, în județul Bihor. O femeie a fost rănită, iar un copil este este în stare gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 20:01

Un accident rutier grav a avut loc marți seară, pe DN 1, între municipiul Oradea și localitatea Oșorhei, județul Bihor. O femeie a fost rănită, iar un copil este în stare gravă, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

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