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Accident pe DN 1, în județul Bihor. O femeie a fost rănită, iar un copil este este în stare gravă

FOTO: Facebook / Grupul INFO TRAFIC BIHOR & ORADEA / Denis Alb

FOTO: Facebook / Grupul INFO TRAFIC BIHOR & ORADEA / Denis Alb

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 20:01

Un accident rutier grav a avut loc marți seară, pe DN 1, între municipiul Oradea și localitatea Oșorhei, județul Bihor. O femeie a fost rănită, iar un copil este în stare gravă, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Crișana' al județului Bihor a transmis că în eveniment au fost implicate două autoturisme, în care se aflau doi adulți și un copil.

”Cele trei persoane implicate în accident au fost evaluate și asistate medical la fața locului de echipajele SMURD și SAJ. Ulterior, două victime - o femeie și un copil, acesta din urmă aflat în stare gravă - au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, arată sursa citată.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

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