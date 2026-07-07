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Explozie în municipiul Ploiești. Bărbat de 77 de ani, intubat după ce a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 20:16
Actualizat7 iul. 2026, 20:20

O explozie cauzată de scurgeri de gaze de la o butelie a avut loc marți într-o locuință din municipiul Ploiești. În urma deflagrației, un bărbat de 77 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului. Victima a fost intubată și primește îngrijiri medicale.

Explozia s-a produs în beciul aflat sub casă

”O explozie provocată de scăpări de gaze de la o butelie s-a produs marti seară într-o locuinţă de pe strada Tismana din municipiul Ploieşti. La faţa locului au intervenit pompierii Detaşamentului 1 Ploieşti cu o autospecială de stingere şi un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti”, a transmis ISU Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, explozia s-a produs în beciul aflat sub casă, din cauza scăpărilor de gaze de la o butelie. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu, iar locuinţa nu a suferit deteriorări.

În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 77 de ani a suferit arsuri. Acesta era conştient la sosirea echipajelor de intervenţie şi a fost asistat medical de echipajul de terapie intensivă mobilă.

Victima a fost intubată

”După evaluarea medicală, bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost diagnosticat cu arsuri de gradele II şi III pe aproximativ 45% din suprafaţa corpului, la nivelul căilor aeriene, membrelor superioare şi inferioare, precum şi al toracelui posterior”, au precizat pompierii.

Victima a fost intubată de echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) şi urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri medicale.

 

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