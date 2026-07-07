Explozie în municipiul Ploiești. Bărbat de 77 de ani, intubat după ce a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului

Publicat 7 iul. 2026, 20:16 Actualizat 7 iul. 2026, 20:20

O explozie cauzată de scurgeri de gaze de la o butelie a avut loc marți într-o locuință din municipiul Ploiești. În urma deflagrației, un bărbat de 77 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului. Victima a fost intubată și primește îngrijiri medicale.

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