Procurorii DIICOT contestă decizia instanței și cer arestarea lui Viorel Pașca în dosarul azilelor groazei din Bihor

Procurorii DIICOT au atacat la Curtea de Apel București decizia prin care Viorel Pașca a scăpat de arestul preventiv. Anchetatorii insistă ca bărbatul, cercetat sub control judiciar în dosarul azilelor din Bihor, să fie trimis în spatele gratiilor, după ce Tribunalul le-a respins prima cerere.
O nouă bătălie juridică se anunță la Curtea de Apel București pe 9 iulie, dată la care magistrații vor analiza contestațiile formulate în dosarul azilelor fără licență din Bihor. În timp ce procurorii DIICOT insistă pentru încarcerarea lui Viorel Pașca, suspectul principal solicită să fie cercetat în totală stare de libertate, contestând măsura actuală a controlului judiciar.
De ce a refuzat Tribunalul arestarea preventivă?
Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, judecătorii de la Tribunalul București și-au motivat clemența prin faptul că bătrânii și persoanele cu dizabilități primeau totuși servicii de bază. Instanța a reținut că adăpostiților li se puneau la dispoziție:
Deși magistrații au recunoscut că toate acestea se desfășurau într-un cadru complet ilegal, neautorizat și departe de standardele impuse de lege, au considerat că rețeaua nu a abandonat total asistații, optând astfel pentru control judiciar în locul arestului.
Tabloul sumbru creionat de anchetatori: Peste 1.000 de decese în 17 ani
Acuzațiile DIICOT conturează însă o realitate complet diferită, bazată pe exploatare și profit. Anchetatorii susțin că Viorel Pașca, sprijinit de membri ai familiei sale, a transformat îngrijirea persoanelor vulnerabile într-o afacere ilegală extrem de profitabilă.
Conform referatului cu propunere de arestare, în ultimii 17 ani, prin centrele clandestine au trecut mai bine de 3.300 de bătrâni, bolnavi și oameni ai străzii. Lipsa condițiilor igienico-sanitare este izbitoare — procurorii notând inclusiv absența unor bucătării autorizate.
Bilanț tragic: Documentele anchetei relevă că din totalul persoanelor luate în evidență din 2006 și până în prezent, aproximativ 1.020 de pacienți au decedat în aceste centre și au fost îngropați în cimitirul din localitatea Dumbrava.
Mărturii de la firul ierbii: Neglijare medicală și abuzuri ignorate
Dosarul conține și rapoartele unei investigatoare sub acoperire, care a reușit să pătrundă în interiorul rețelei. Aceasta a documentat cazuri grave de malpraxis și nepăsare, cum ar fi situația unui pacient cu piciorul amputat, lăsat fără pansamentele și medicația vitale.
Mai mult, infiltrată în centre, investigatoarea a raportat un presupus atac sexual comis de un rezident asupra unei alte persoane cazate. Reacția lui Viorel Pașca, atunci când a aflat despre agresiune, a fost una cinică, acesta minimalizând fapta: „Poate și ei i-o plăcut sau a fost de comun acord”, ar fi declarat suspectul înainte de a-l evacua pe agresor din centru.
Verdictul final privind măsura preventivă va fi dat joi de Curtea de Apel București.