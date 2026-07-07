Scandalul Pfizer. Alexandru Rogobete respinge acuzațiile și face clarificări despre clauzele de confidențialitate

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge ferm acuzațiile de „trădare de țară” legate de discuțiile purtate cu gigantul Pfizer la Washington. Acesta subliniază că negocierile au avut la bază un mandat oficial aprobat de Guvern și lansează, în replică, un atac dur la adresa unui alt fost titular al portofoliului de la Sănătate, Vlad Voiculescu, escaladând tensiunile din jurul acestui dosar controversat.
Rogobete explică culisele dialogului cu Pfizer
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a adus clarificări importante cu privire la participarea sa, în aprilie 2026, la discuțiile purtate cu gigantul farmaceutic Pfizer în Statele Unite. Acesta a subliniat că întâlnirea de la Washington, D.C., nu a fost o acțiune pe cont propriu, ci s-a desfășurat în baza unui mandat clar și legitim primit din partea Guvernului României.
Conform fostului oficial, dialogul a avut un caracter strict exploratoriu. Obiectivul principal al delegației române, din care a făcut parte și ministrul Finanțelor, a fost identificarea unor soluții concrete pentru diminuarea pierderilor financiare uriașe pe care statul român le înregistrează din cauza contractelor anterioare de achiziție a vaccinurilor anti-COVID.
„Nu am plecat cu documentele acasă”: Detalii despre clauzele de confidențialitate și lista de medicamente
Într-o reacție publicată pe rețelele sociale, Rogobete a respins vehement eticheta de „trădare de țară”, precizând că întreaga deplasare s-a ghidat după principiul transparenței, în limitele legale. Fostul ministru a demontat speculațiile privind existența unor înțelegeri secrete sau a unor acorduri ascunse de ochii publicului.
„Nu a existat nicio clauză de confidențialitate în întâlnirea exploratorie avută la Washington, unde am prezentat, alături de ministrul Finanțelor, deschiderea României la o eventuală negociere. Nu a existat niciun agreement scris, un NDA (Non-Disclosure Agreement) sau o condiționalitate de vreun fel atașată discuției”, a clarificat Alexandru Rogobete.
De asemenea, fostul titular de la Sănătate a oferit detalii și despre lista cu medicamente inovatoare produse de Pfizer, document care ar fi urmat să servească drept bază pentru o viitoare negociere. El a ținut să precizeze că acea listă este un act oficial, emis de direcția farmaceutică de specialitate și că se află în siguranță în arhiva instituției: „Ea există în Ministerul Sănătății, nu am plecat cu ea acasă”.
Atac la Vlad Voiculescu: Cine poartă responsabilitatea miliardelor pierdute?
În cadrul aceluiași mesaj, Alexandru Rogobete a mutat reflectorul pe fostul ministru Vlad Voiculescu, acuzându-l că lansează atacuri nefondate și dezinformări în spațiul public cu scopul de a-și masca propria responsabilitate. Rogobete susține că adevărata problemă o reprezintă contractele inițiale de achiziție a serurilor anti-COVID, care au lăsat România cu o gaură de miliarde de euro în buget.
„Nu eu trebuie să dau explicații pentru contractele care au costat România miliarde. Nu eu am creat această problemă. Eu am încercat să găsesc o soluție”, a adăugat Rogobete. În sprijinul argumentelor sale, el a invocat și o poziție oficială a companiei farmaceutice, conform căreia „hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale”, explicând că gigantul american face referire strictă la obligațiile din vechile contracte semnate de România, și nu la discuțiile demarate recent pentru salvarea situației.
Fostul oficial a încheiat menționând că a răspuns prompt tuturor întrebărilor venite din mass-media și a avertizat că, dacă acuzațiile apărute în presă îl au la origine pe Vlad Voiculescu, atunci jurnaliștii folosesc „o sursă mincinoasă”. Până la momentul difuzării acestei știri, Vlad Voiculescu nu a oferit o replică publică la declarațiile succesorului său.