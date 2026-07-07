Scandalul Pfizer. Alexandru Rogobete respinge acuzațiile și face clarificări despre clauzele de confidențialitate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 21:22

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge ferm acuzațiile de „trădare de țară” legate de discuțiile purtate cu gigantul Pfizer la Washington. Acesta subliniază că negocierile au avut la bază un mandat oficial aprobat de Guvern și lansează, în replică, un atac dur la adresa unui alt fost titular al portofoliului de la Sănătate, Vlad Voiculescu, escaladând tensiunile din jurul acestui dosar controversat.

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