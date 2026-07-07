Tot mai multe atacuri violente pe stradă. O femeie de 44 de ani a fost bătută fără motiv de un tânăr cu antecedente penale

O femeie de 44 de ani a fost agresată în plină stradă, în județul Giurgiu, de un tânăr de 28 de ani. Suspectul, condamnat anterior pentru tâlhărie, a fost reținut de polițiști.
Femeie atacată fără motiv pe o stradă din Giurgiu
Un incident șocant a avut loc în județul Giurgiu, unde o femeie de 44 de ani a fost agresată în plină stradă de un tânăr de 28 de ani. Potrivit anchetatorilor, victima mergea liniștită pe drum în momentul în care bărbatul a atacat-o fără niciun motiv aparent, lovind-o cu pumnii și picioarele.
Polițiștii au intervenit rapid, iar suspectul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
Victima a fost atacată în timp ce mergea pe stradă
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, incidentul s-a petrecut pe strada Republicii din comuna Roata de Jos.
Din primele verificări a reieșit că femeia se deplasa pe jos când agresorul s-a năpustit asupra ei și a început să o lovească violent, fără ca între cei doi să fi existat vreun conflict anterior.
Oamenii legii au deschis imediat o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.
Suspectul fusese condamnat anterior pentru tâlhărie
În urma cercetărilor, polițiștii au constatat că tânărul de 28 de ani nu este la primul contact cu legea.
Acesta fusese condamnat în trecut pentru infracțiunea de tâlhărie, aspect care face parte din verificările efectuate în actualul dosar penal.
Reprezentanții IPJ Giurgiu au precizat că, până în acest moment, nu există indicii că agresiunea ar fi avut drept scop jefuirea victimei.
Poliția: Nu există dovezi privind o tentativă de tâlhărie
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu a explicat că ancheta nu a evidențiat, până în prezent, existența unei intenții de furt sau tâlhărie.
Conform primelor date, femeia ar fi fost lovită pur și simplu, fără ca agresorul să încerce să îi sustragă bunuri sau bani.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate motivul care a stat la baza atacului.
Autoritățile atrag atenția asupra creșterii faptelor de violență
Polițiștii din Giurgiu susțin că în ultima perioadă se observă o creștere a cazurilor de agresiuni comise asupra persoanelor aflate pe domeniul public.
Doar în ultima săptămână au fost înregistrate două incidente similare în care persoane care se deplasau pe stradă au fost victime ale unor acte de violență.
Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și a fost reținut pentru 24 de ore.
Acesta urmează să fie prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, care vor decide ce măsuri preventive se impun în continuarea anchetei.