Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Doliu în politică. A murit unul dintre cei mai longevivi edili din Timiș

Fost edil

Fost edil

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 21:55

Fostul primar al comunei Dumbrăvița, Szilágyi Géza, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Acesta a condus administrația locală timp de 16 ani și a fost considerat unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș.

A murit Szilágyi Géza, fostul primar care a condus comuna timp de 16 ani

Comuna Dumbrăvița, una dintre cele mai dezvoltate localități din apropierea municipiului Timișoara, este în doliu după moartea fostului primar Szilágyi Géza. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o carieră administrativă în care a condus localitatea timp de patru mandate consecutive.

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Primăriei Dumbrăvița, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.

Patru mandate consecutive la conducerea comunei

Szilágyi Géza a ocupat funcția de primar în perioada 1996–2012, fiind unul dintre cei mai longevivi edili ai județului Timiș.

În cei 16 ani petrecuți la conducerea administrației locale, fostul edil a coordonat numeroase proiecte de dezvoltare care au contribuit la transformarea Dumbrăviței într-una dintre cele mai prospere comune din România.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a domnului Szilágyi Géza, fost primar al comunei timp de 16 ani. A condus administrația locală cu responsabilitate și devotament pe parcursul a patru mandate consecutive. Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Primăriei Dumbrăvița.

A contribuit la transformarea comunei într-un model de dezvoltare

Născut la 27 februarie 1948 în localitatea Diosig, județul Bihor, Szilágyi Géza s-a stabilit la începutul anilor '70 în Dumbrăvița, unde s-a implicat activ în viața comunității.

De-a lungul anilor, acesta a reprezentat interesele comunității maghiare atât la nivel local, cât și în cadrul unor proiecte și colaborări internaționale.

În perioada în care s-a aflat la conducerea comunei au fost realizate investiții importante în infrastructură, administrație și educație, proiecte care au contribuit la dezvoltarea accelerată a localității.

Reacția UDMR după dispariția fostului edil

Moartea fostului primar a fost deplânsă și de reprezentanții UDMR, formațiunea politică din care acesta a făcut parte.

Aceștia au subliniat că Szilágyi Géza a considerat activitatea în slujba comunității o misiune personală și că implicarea sa a avut un rol decisiv în modernizarea Dumbrăviței.

Potrivit reprezentanților formațiunii, în timpul mandatelor sale au fost construite noi unități de învățământ, sediul administrației locale a fost extins, iar infrastructura comunei a cunoscut o dezvoltare accelerată.

Tot în acea perioadă, Dumbrăvița a devenit una dintre cele mai prospere comune din România, fiind apreciată pentru ritmul rapid al investițiilor și al dezvoltării urbanistice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

UDMRfost primar mortprimar timiş

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe