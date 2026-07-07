Doliu în politică. A murit unul dintre cei mai longevivi edili din Timiș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 21:55

Fostul primar al comunei Dumbrăvița, Szilágyi Géza, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Acesta a condus administrația locală timp de 16 ani și a fost considerat unul dintre cei mai longevivi primari din județul Timiș.

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