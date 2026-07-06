Doliu în baschetul românesc. Un tânăr jucător și arbitru, în vârstă de 16 ani, a murit într-un grav accident rutier

Comunitatea baschetului românesc este în doliu după moartea lui Rareș Sgondea, sportiv și arbitru de doar 16 ani, care și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în județul Gorj.
Doliu în baschetul românesc. Rareș Sgondea și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier
Sportul românesc este în doliu după dispariția prematură a lui Rareș Sgondea, un adolescent în vârstă de doar 16 ani, cunoscut atât ca jucător al echipei de juniori CSM Târgu Jiu, cât și ca arbitru de baschet. Tânărul și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în comuna Lelești, județul Gorj.
Vestea tragică a îndurerat familia, colegii de echipă, oficialii din baschet și întreaga comunitate sportivă, care îl descriu drept un adolescent talentat, pasionat și extrem de dedicat sportului.
Accidentul s-a produs la scurt timp după întoarcerea de la Costinești
Rareș Sgondea revenise în aceeași zi de la Costinești, unde participase la Competițiile Naționale de Babybaschet și Minibaschet în calitate de arbitru.
În noaptea de duminică spre luni, după ora 01:00, adolescentul a fost implicat într-un accident rutier grav produs în comuna Lelești.
În urma impactului, alți trei ocupanți ai autoturismului au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă Rareș a fost găsit în stop cardio-respirator. Deși echipele de intervenție au încercat minute în șir să îl resusciteze, medicii au fost nevoiți să declare decesul.
CSM Târgu Jiu: „Ne vom aminti mereu de pasiunea și dăruirea lui”
Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu a transmis un mesaj emoționant după pierderea tânărului sportiv.
Reprezentanții clubului au subliniat că Rareș era un exemplu de pasiune și implicare, iar energia și bucuria cu care evolua pe teren vor rămâne mereu în memoria celor care l-au cunoscut.
Oficialii au transmis condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor afectați de această tragedie.
Comunitatea baschetului gorjean este în stare de șoc
Un mesaj plin de emoție a fost publicat și de președintele Asociației Județene de Baschet Gorj, Marius-Eremia Vlaicu-Popa, care l-a descris pe Rareș drept un adolescent deosebit, respectat atât ca jucător, cât și ca arbitru.
Acesta a amintit că tânărul revenise entuziasmat de la competițiile desfășurate la Costinești și povestise cu bucurie despre experiența acumulată arbitrând meciurile celor mai mici sportivi.
Potrivit oficialului, dispariția lui Rareș reprezintă o pierdere uriașă pentru baschetul gorjean și pentru întreg sportul românesc.
Un elev apreciat și un sportiv dedicat
Pe lângă activitatea sportivă, Rareș Sgondea era elev al Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu și era apreciat atât pentru rezultatele școlare, cât și pentru caracterul său.
Cei care l-au cunoscut spun că trăia pentru baschet, fiind implicat atât în competițiile de juniori, cât și în activitatea de arbitraj, unde se remarca prin seriozitate, corectitudine și respect față de joc.
Moartea lui Rareș Sgondea a provocat un val de mesaje de condoleanțe din partea sportivilor, antrenorilor și iubitorilor baschetului din întreaga țară.