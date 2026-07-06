Vouchere de 150 de lei pe lună pentru copiii care practică sport. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 16:50

Copiii din municipiul Brașov care practică sport în cadrul unui club vor putea beneficia, începând din acest an, de un sprijin financiar acordat de autoritățile locale. Primăria a anunțat lansarea unui program prin care fiecare beneficiar va primi un voucher lunar în valoare de 150 de lei, destinat achitării abonamentului sau cotizației la clubul sportiv.

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