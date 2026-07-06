Vouchere de 150 de lei pe lună pentru copiii care practică sport. Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Copiii din municipiul Brașov care practică sport în cadrul unui club vor putea beneficia, începând din acest an, de un sprijin financiar acordat de autoritățile locale. Primăria a anunțat lansarea unui program prin care fiecare beneficiar va primi un voucher lunar în valoare de 150 de lei, destinat achitării abonamentului sau cotizației la clubul sportiv.
Vouchere lunare pentru susținerea activităților sportive
Noul program are ca obiectiv încurajarea copiilor să practice sport în mod organizat și să participe constant la activități sportive desfășurate sub îndrumarea unor antrenori și profesori acreditați.
Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, valoarea voucherului este de 150 de lei pe lună, iar acesta va putea fi utilizat exclusiv pentru plata taxelor percepute de cluburile sportive care își desfășoară activitatea în municipiul Brașov.
Cine poate primi voucherul de 150 de lei
Programul se adresează copiilor care îndeplinesc simultan mai multe condiții:
au vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani;
au domiciliul stabil în municipiul Brașov;
sunt înscriși la o unitate de învățământ;
practică sport într-un cadru organizat.
De asemenea, clubul sportiv la care este înscris copilul trebuie să funcționeze în municipiul Brașov și să fie o structură sportivă recunoscută, cu antrenori și profesori calificați.
Finanțarea va fi asigurată din bugetul local
Autoritățile locale au precizat că programul va fi finanțat integral din bugetul municipiului Brașov.
Cluburile sportive vor încasa contravaloarea voucherelor prin intermediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei, după depunerea documentelor necesare pentru decontare.
Primăria pregătește procedura de acordare
În această perioadă, administrația locală lucrează la elaborarea procedurii care va stabili modul de acordare și decontare a voucherelor.
Potrivit municipalității, obiectivul este simplificarea procesului administrativ, astfel încât atât familiile, cât și cluburile sportive să poată beneficia cât mai ușor de acest sprijin financiar.
Program destinat încurajării sportului în rândul copiilor
Prin această inițiativă, Primăria Brașov urmărește să faciliteze accesul copiilor la activități sportive organizate și să reducă o parte din costurile suportate de părinți pentru practicarea sportului.
Autoritățile consideră că investiția în sportul de masă contribuie atât la dezvoltarea fizică și psihică a copiilor, cât și la promovarea unui stil de viață sănătos încă de la vârste fragede.