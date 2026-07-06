Ronaldo Nazario, critici dure la adresa lui Vinicius Junior după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială

Ronaldo Nazario, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, l-a criticat pe Vinicius Junior, după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, în urma înfrângerii cu 1-2 în fața Norvegiei.
Fostul atacant, care a marcat 62 de goluri în 99 de meciuri pentru naționala Braziliei, consideră că starul lui Real Madrid ar fi trebuit să fie mult mai implicat în joc și să încerce să influențeze partidele așa cum reușește la echipa de club, alături de care a cucerit două trofee UEFA Champions League.
„Nu a părut niciodată jucătorul pe care l-am văzut dominând la echipa de club”
Deși Vinicius a încheiat turneul drept golgheterul Braziliei, cu patru goluri și o pasă decisivă, Ronaldo Nazario este de părere că numărul 7 nu a avut un Campionat Mondial la nivelul așteptărilor. Jucătorul a punctat doar în faza grupelor, în meciurile cu Maroc (1-1), Haiti (3-0) și Scoția (3-0).
„Vinicius Junior trebuie, de asemenea, să-și asume responsabilitatea. Cu toții știm cât de talentat este, însă acesta nu a fost un Campionat Mondial reușit pentru el. Nu a părut niciodată jucătorul pe care l-am văzut dominând la echipa de club. Când Brazilia avea cea mai mare nevoie de vedetele sale, el nu și-a pus cu adevărat amprenta asupra turneului”, a declarat Ronaldo Nazario, conform AS.
Fostul internațional a subliniat și meritele adversarei: "Norvegia și-a meritat victoria, să fie clar. A fost bine organizată, disciplinată, iar Haaland a pedepsit fiecare greșeală. Însă Brazilia a ajutat Norvegia prin deciziile slabe luate încă dinainte ca meciul să înceapă. La acest nivel, una sau două greșeli îți pot încheia parcursul la Campionatul Mondial. În această seară au fost prea multe."
Controversa penalty-ului ratat
Una dintre fazele discutate ale meciului a fost penalty-ul ratat de Bruno Guimaraes în minutul 14, mulți așteptându-se ca Vinicius să fie executantul. Brazilianul a reacționat la această situație:
„Ancelotti decide cine execută penalty-urile. Niciodată nu am fost egoist, iar obiectivul meu nu a fost niciodată să devin golgheterul Cupei Mondiale. Mulți vor spune că nu am vrut să execut, dar de fiecare dată când a trebuit să o fac la Real Madrid, am făcut-o. Niciodată nu m-am ascuns.”
Vinicius nu s-a aflat printre primii cinci executanți stabiliți, potrivit chiar antrenorului Carlo Ancelotti: „Primul executant era Raphinha, dar dintre cei disponibili ordinea era: Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimaraes și Martinelli. Bruno Guimarães era cel mai bun executant de penalty-uri pe care îl aveam pe teren.”