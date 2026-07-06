Ronaldo Nazario, critici dure la adresa lui Vinicius Junior după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:49

Ronaldo Nazario, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, l-a criticat pe Vinicius Junior, după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, în urma înfrângerii cu 1-2 în fața Norvegiei.

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