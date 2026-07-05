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Sport· 1 min citire
O jucătoare, descalificată la Wimbledon după ce a aruncat racheta în tribune
Wimbledon
O tânără jucătoare germană, în vârstă de 15 ani, a fost descalificată de la turneul de juniori al Wimbledonului după un gest de frustrare care i-a scos din meci
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