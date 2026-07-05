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O jucătoare, descalificată la Wimbledon după ce a aruncat racheta în tribune

Wimbledon

Wimbledon

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 18:37

O tânără jucătoare germană, în vârstă de 15 ani, a fost descalificată de la turneul de juniori al Wimbledonului după un gest de frustrare care i-a scos din meci

Racheta aruncată pe iarbă a ricoșat spre spectatori

Incidentul s-a produs sâmbătă, spre finalul setului al doilea al unui meci din primul tur al probei de simplu feminin. Jucătoarea germană și-a aruncat racheta pe iarbă, iar aceasta a ricoșat în câteva rânduri de tribune de pe terenul 11, a confirmat duminică All England Club.

Adversara ei, o jucătoare română, câștigase primul set cu 6-0, iar scorul era 5-5 în setul al doilea când germana a ratat un rever lung și și-a pierdut cumpătul. Nu este clar dacă racheta a lovit vreun spectator, dar jucătoarea s-a deplasat până la tribune pentru a-și recupera racheta, conform AP.

Eliminată pentru conduită nesportivă

După o pauză lungă, în care oficialii turneului au deliberat, arbitrul de scaun a anunțat descalificarea jucătoarei pentru conduită nesportivă. Întrucât probele de juniori de la Wimbledon nu oferă premii în bani, sportiva nu a fost amendată pentru incident.

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