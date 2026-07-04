Klopp, în discuții avansate cu Federația Germană pentru a prelua naționala Germaniei

Demisia lui Julian Nagelsmann din funcția de selecționer al Germaniei a declanșat o căutare accelerată din partea DFB pentru găsirea unui înlocuitor, iar în acest context, numele lui Jürgen Klopp a început să circule tot mai insistent.
Chiar fostul tehnician al lui Liverpool a pus capăt speculațiilor vineri seara, recunoscând că se află deja în negocieri cu federația germană.
Klopp a confirmat că negociază cu Federația Germană de Fotbal
„Lucrurile s-au mişcat foarte repede. Julian şi-a dat demisia. DFB caută un succesor. Şi poartă discuţii cu mine”, a spus Klopp.
Totuși, antrenorul a evitat să arunce vina exclusiv pe fostul selecționer, precizând că dificultățile naționalei au rădăcini mai adânci decât plecarea lui Nagelsmann.
„Vor fi necesare discuţii aprofundate, deoarece problemele cu care ne confruntăm în prezent nu se datorează, desigur, doar lui Julian Nagelsmann. Julian este un antrenor excepţional şi va demonstra acest lucru de multe alte ori pe parcursul carierei sale de antrenor. De aceea, trebuie pur şi simplu să aşteptăm să vedem cum se vor desfăşura aceste discuţii”, a punctat Klopp.
El a menționat, de asemenea, că o eventuală mutare nu depinde exclusiv de el, ci și de actualul angajator, gigantul Red Bull.
„Trebuie, de asemenea, să am discuţii cu angajatorul meu, Oliver Mintzlaff. Ştiu că fotbalul german îi stă profund la inimă şi, prin urmare, este foarte deschis la aceste discuţii”.
Un parcurs presărat cu trofee
Traseul lui Klopp în fotbalul european este unul remarcabil, cu popasuri notabile la Mainz și Borussia Dortmund înainte ca numele său să devină sinonim cu renașterea lui Liverpool. Sub comanda sa, „cormoranii” au ridicat trofeul de campioni ai Angliei în 2020, rupând un post de 30 de ani, la doar un an distanță de câștigarea Ligii Campionilor.
Anunțul despărțirii de Liverpool a venit în ianuarie 2024, tehnicianul german hotărând să plece la finalul acelui sezon, după nouă ani petrecuți pe banca clubului, din toamna lui 2015.
De la 1 ianuarie 2025, Klopp deține rolul de director global de fotbal în structura Red Bull, supraveghind activitatea rețelei de cluburi aflate sub umbrela grupului austriac de băuturi energizante.