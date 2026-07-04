Klopp, în discuții avansate cu Federația Germană pentru a prelua naționala Germaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 16:47

Demisia lui Julian Nagelsmann din funcția de selecționer al Germaniei a declanșat o căutare accelerată din partea DFB pentru găsirea unui înlocuitor, iar în acest context, numele lui Jürgen Klopp a început să circule tot mai insistent.

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