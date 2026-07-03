Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Al Nassr. Australianul îl va antrena pe Cristiano Ronaldo

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 21:29

Al Nassr, echipa la care evoluează starul portughez Cristiano Ronaldo, l-a numit joi pe australianul Ange Postecoglou în funcția de antrenor principal. Tehnicianul a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.

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