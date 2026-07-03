Ange Postecoglou este noul antrenor al lui Al Nassr. Australianul îl va antrena pe Cristiano Ronaldo

Al Nassr, echipa la care evoluează starul portughez Cristiano Ronaldo, l-a numit joi pe australianul Ange Postecoglou în funcția de antrenor principal. Tehnicianul a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.
„Este oficial: domnul Ange Postecoglou este noul antrenor al echipei Al Nassr. A semnat pentru două sezoane. Bine ai venit, Mister!”, a anunțat campioana Arabiei Saudite pe rețelele de socializare.
Postecoglou, în vârstă de 60 de ani, preia frâiele echipei de la Jorge Jesus, cel care a dus-o pe Al Nassr la titlul din sezonul trecut, primul cucerit de club de la venirea lui Cristiano Ronaldo, în 2023.
Pentru noul tehnician, aceasta este prima provocare de la despărțirea de Nottingham Forest, în octombrie 2025, unde a fost demis după doar 39 de zile și opt meciuri la conducerea echipei.
Cariera lui Ange Postecoglou
Cariera lui de antrenor a debutat la South Melbourne, urmată de perioade petrecute la cârma naționalelor Under-17 și Under-20 ale Australiei. A mai pregătit Panachaiki, Whittlesea Zebras, Brisbane Roar și Melbourne Victory, înainte de a deveni selecționerul Australiei, în 2013.
În 2018 a preluat Yokohama F. Marinos, iar trei ani mai târziu a făcut pasul spre Europa, ajungând la Celtic Glasgow. Acolo a cucerit două titluri de campion, o Cupă și două Supercupe.
În 2023 a fost adus la Tottenham Hotspur, club cu care a reușit o performanță istorică: câștigarea Europa League în 2025, primul trofeu european al „cocoșilor” după peste patru decenii. La scurt timp după acest triumf, a părăsit însă banca tehnică a echipei londoneze.
La Al Nassr, Postecoglou va prelua un lot select, din care fac parte Cristiano Ronaldo, Joao Felix și Sadio Mane. Portughezul, aflat momentan cu naționala la Cupa Mondială, va avea astfel un nou antrenor în încercarea de a apăra titlul câștigat de Al Nassr în sezonul precedent.