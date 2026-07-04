Doliu în fotbalul românesc! Ciprian Dumbravă, fost jucător în Superligă, s-a stins din viață la doar 45 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția fostului fundaș Ciprian Dumbravă, care a încetat din viață la numai 45 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița și confirmată de mai mulți foști colegi și apropiați ai sportivului.
Anunțul care a întristat lumea fotbalului
Originar din Târgoviște, Ciprian Dumbravă a fost unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai județului Dâmbovița. După încheierea carierei din România, acesta s-a stabilit în Marea Britanie, unde a evoluat pentru FC România, echipa comunității românești din Londra, formație la care și-a încheiat activitatea competițională.
Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria fostului fotbalist, subliniind contribuția acestuia la dezvoltarea fotbalului dâmbovițean și parcursul său în primul eșalon al fotbalului românesc.
Moartea sa a stârnit un val de reacții emoționante din partea foștilor colegi, prietenilor și oamenilor din lumea sportului, care i-au adus omagii pe rețelele de socializare.
O carieră construită în fotbalul românesc
Ciprian Dumbravă și-a început drumul în fotbal la Centrul de Pregătire „Nicolae Dobrin”, fiind remarcat încă din perioada junioratului. Pe postul de fundaș central, acesta a evoluat pentru mai multe cluburi importante din România.
De-a lungul carierei a îmbrăcat tricoul formațiilor Petrolul Ploiești, Astra Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari și Altay Constanța, fiind apreciat pentru seriozitatea și profesionalismul său.
Prezențe în Superligă
Cele mai importante apariții din prima ligă au venit în perioada în care Petrolul Ploiești evolua după fuziunea cu Astra, între anii 2003 și 2005. În acel interval, Ciprian Dumbravă a bifat cinci meciuri în primul eșalon al fotbalului românesc, înainte de a-și continua cariera la alte formații.
Ulterior, fostul fundaș s-a mutat în Regatul Unit, unde a rămas aproape de fotbal, evoluând pentru FC România din Londra, club al comunității românești.
Dispariția prematură a lui Ciprian Dumbravă a lăsat un gol în rândul celor care l-au cunoscut.