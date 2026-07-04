Doliu în fotbalul românesc! Ciprian Dumbravă, fost jucător în Superligă, s-a stins din viață la doar 45 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 13:24

Fotbalul românesc este în doliu după dispariția fostului fundaș Ciprian Dumbravă, care a încetat din viață la numai 45 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița și confirmată de mai mulți foști colegi și apropiați ai sportivului.

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