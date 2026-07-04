Maroc, prima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale. Africanii au eliminat Canada la Houston

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 22:45

Maroc este prima echipă care obține calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal, după victoria clară, scor 3-0, obținută în fața Canadei, una dintre țările-gazdă ale turneului. Meciul a avut loc sâmbătă, pe teren propriu pentru canadieni, la Houston.

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