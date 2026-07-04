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Maroc, prima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale. Africanii au eliminat Canada la Houston

Maroc (foto: profimedia)

Maroc (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 22:45

Maroc este prima echipă care obține calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal, după victoria clară, scor 3-0, obținută în fața Canadei, una dintre țările-gazdă ale turneului. Meciul a avut loc sâmbătă, pe teren propriu pentru canadieni, la Houston.

Golurile marocanilor au fost marcate de Azzedine Ounahi, care a punctat de două ori, în minutul 50, chiar din primul șut pe spațiul porții, și în minutul 82, în urma unei acțiuni ofensive rapide. Soufiane Rahimi a închis tabela de marcaj în minutul 90+8, fixând scorul final.

Astfel, reprezentativa marocană intră în istorie, devenind prima echipă care ajunge în sferturile ediției găzduite simultan de SUA, Canada și Mexic.

Următoarea adversară a Marocului: Franța sau Paraguay

Pentru un loc în semifinale, Maroc o va înfrunta pe câștigătoarea meciului Paraguay-Franța, programat în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu start la miezul nopții, ora României, pe arena Lincoln Financial Field din Philadelphia.

Duelul din sferturi dintre Maroc și învingătoarea partidei Paraguay-Franța va avea loc joia viitoare, pe stadionul din Foxborough, localitate aflată în vecinătatea orașului Boston, statul Massachusetts.

Celelalte meciuri din optimi

Programul complet al optimilor de finală cuprinde și partidele:

  • Portugalia - Spania

  • SUA - Belgia

  • Norvegia - Brazilia

  • Mexic - Anglia

  • Argentina - Egipt

  • Elveția - Columbia

În sferturi, câștigătoarele acestor confruntări se vor alinia astfel: învingătoarea din Portugalia/Spania va juca împotriva celei din SUA/Belgia, echipa calificată din Norvegia/Brazilia o va întâlni pe cea din Mexic/Anglia, iar Argentina/Egipt se va duela cu Elveția/Columbia.

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