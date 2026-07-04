Advertising
Advertising
Sport· 2 min citire
Maroc, prima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale. Africanii au eliminat Canada la Houston
Maroc (foto: profimedia)
Maroc este prima echipă care obține calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal, după victoria clară, scor 3-0, obținută în fața Canadei, una dintre țările-gazdă ale turneului. Meciul a avut loc sâmbătă, pe teren propriu pentru canadieni, la Houston.
Citește și
- 21:23Kimi Antonelli pleacă din pole position la Marele Premiu al Marii Britanii
- 16:47Klopp, în discuții avansate cu Federația Germană pentru a prelua naționala Germaniei
- 16:03Drama fotbaliștilor care și-au pierdut familiile după cutremurul din Venezuela. Peste 2.300 de oameni și-au pierdut viața
- 15:12Rică Răducanu, transportat de urgență la spital. Fostul portar al Naționalei a căzut pe scări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News