Kimi Antonelli pleacă din pole position la Marele Premiu al Marii Britanii

Publicat 4 iul. 2026, 21:23 Actualizat 4 iul. 2026, 21:24

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Marii Britanii, desfășurate pe circuitul de la Silverstone, și va pleca din pole position în cursa de duminică.

Distribuie articolul