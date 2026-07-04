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Sport· 1 min citire
Kimi Antonelli pleacă din pole position la Marele Premiu al Marii Britanii
Kimi Antonelli (foto: profimedia)
Publicat4 iul. 2026, 21:23
Actualizat4 iul. 2026, 21:24
Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Marii Britanii, desfășurate pe circuitul de la Silverstone, și va pleca din pole position în cursa de duminică.
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