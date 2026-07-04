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Kimi Antonelli pleacă din pole position la Marele Premiu al Marii Britanii

Kimi Antonelli (foto: profimedia)

Kimi Antonelli (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 21:23
Actualizat4 iul. 2026, 21:24

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Marii Britanii, desfășurate pe circuitul de la Silverstone, și va pleca din pole position în cursa de duminică.

Este a cincea pole position a sezonului pentru tânărul pilot Mercedes, care a reușit să îi devanseze pe cei doi coechipieri de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc și britanicul Lewis Hamilton, aflați pe locurile doi și trei.

Grila de start pentru cursa de duminică se prezintă astfel:

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – pole position

  • Charles Leclerc (Ferrari)

  • Lewis Hamilton (Ferrari)

  • George Russell (Mercedes)

  • Isack Hadjar (Red Bull Racing)

  • Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre

  • Max Verstappen (Red Bull Racing)

  • Oscar Piastri (McLaren)

  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)

  • Liam Lawson (Racing Bulls)

Cursa de duminică de la Silverstone se anunță extrem de disputată, cu Antonelli plecând favorit pentru victorie, în timp ce Verstappen și Norris vor avea nevoie de o strategie solidă pentru a recupera terenul pierdut în calificări.

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