Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii. Prima victorie a monegascului după opt luni

Charles Leclerc a câştigat, duminică, Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone, prima sa victorie din octombrie 2024 încoace.
Scuderia italiană a fost aproape de o dublă istorică, dar George Russell (Mercedes) şi-a devansat coechipierul, pe Lewis Hamilton, pentru poziţia secundă. Kimi Antonelli (Mercedes), afectat de o defecţiune tehnică majoră, a încheiat cursa abia pe locul 16.
Startul, factor decisiv pentru cursă
Calificările de sâmbătă s-au încheiat cu pole position-ul lui Antonelli, urmat de Leclerc şi Hamilton, iar pentru etapa a 9-a a sezonului se aştepta o confruntare directă între Mercedes şi Ferrari. Previziunile s-au adeverit chiar din primul viraj: monopostul italian a valorificat un start excelent - o caracteristică a echipei în acest sezon - şi l-a depăşit pe liderul campionatului, potrivit L'Equipe.
Strategia opririlor la boxe a înclinat balanţa
Cursa a luat o turnură favorabilă pentru Antonelli, care l-a depăşit din nou pe Hamilton în turul 11 şi a plecat în urmărirea lui Leclerc. Momentul opririlor la boxe a fost însă decisiv: Leclerc a intrat la boxe cu zece tururi înaintea rivalului italian, decalaj care i-a permis pilotului Mercedes să recupereze teren spre finalul cursei.
Situaţia s-a răsturnat complet în turul 41, când o problemă la suspensia din faţă-stânga l-a obligat pe Antonelli să efectueze două opriri suplimentare, scoţându-l practic din lupta pentru victorie. O penalizare primită ulterior l-a trimis definitiv pe locul 16 în clasamentul final.
Un final plin de răsturnări
Bătălia pentru locul doi, între Hamilton, Max Verstappen (Red Bull) şi Russell (Mercedes), a produs unul dintre cele mai spectaculoase deznodăminte ale sezonului. Russell a reuşit să urce pe podium în urma unei serii de evenimente neaşteptate: ieşirea de pe pistă a lui Verstappen, o oprire la boxe pe care Hamilton ar fi putut să o evite şi o maşină de siguranţă care a întârziat să se retragă, rămânând pe pistă până în penultimul tur.
„E un sentiment incredibil. Poate că finalul nu a fost exact cum mi-l imaginam, dar să câştig după ultimele weekenduri, care au fost extrem de dificile... Am simţit ieri că am găsit ceva între cursa sprint şi calificări, iar astăzi senzaţia a revenit exact unde îmi doream. Sunt atât de fericit. Sper din tot sufletul să pot păstra acest elan şi de acum înainte”, a declarat Leclerc după cursă.
Clasamentul final (Top 10)
1. Charles Leclerc (Ferrari)
2. George Russell (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Isack Hadjar (Red Bull)
6. Liam Lawson (Racing Bulls)
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
8. Gabriel Bortoleto (Audi)
9. Kimi Antonelli (Mercedes)
10. Franco Colapinto (Alpine)