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Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon. Recordul lui Federer, doborât de sârb

Novak Djokovic (foto: profimedia)

Novak Djokovic (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:10

Novak Djokovic l-a învins pe Roman Safiullin în optimi la Wimbledon, asigurându-și calificarea în sferturi, și totodată a doborât recordul de victorii ale lui Federer la Wimbledon.

Novak Djokovic a reuşit să se impună cu 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 în fața lui Roman Safiullin, calificându-se astfel pentru al nouălea sfert de finală consecutiv la Wimbledon şi al 17-lea din carieră.

Această victorie, a 106-a la simplu pentru Djokovici pe iarba londoneză, l-a dus în fruntea clasamentului masculin all-time la capitolul meciuri câştigate la Wimbledon, depăşindu-l pe Roger Federer. Singura persoană cu mai multe victorii în istoria turneului rămâne legendara Martina Navratilova, cu 120 de succese la simplu feminin.

Cele mai multe victorii la simplu masculin la Wimbledon (all-time)

  • Novak Djokovici: 106-13

  • Roger Federer: 105-14

  • Jimmy Connors: 84-18

  • Boris Becker: 71-12

  • Pete Sampras: 63-7

„A fost din nou o victorie muncită”, a recunoscut Djokovic. „Roman a intrat foarte bine în meci, a jucat agresiv, iar eu nu m-am simţit deloc confortabil în schimburile de pe fundul terenului. Ştiam că va fi greu să-i ţin pasul. Este un jucător foarte solid şi ar trebui să fie mândru de ce a arătat astăzi.”

O surpriză pe tabloul de la Wimbledon

Meciul dintre Djokovic și Safiullin a durat trei ore şi 26 de minute.

În sferturile de finală, Djokovici îl va întâlni pe câştigătorul confruntării dintre Felix Auger-Aliassime (cap de serie nr. 3) şi Alejandro Davidovich Fokina (cap de serie nr. 22).

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