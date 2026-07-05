Advertising
Advertising
Sport· 2 min citire
Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon. Recordul lui Federer, doborât de sârb
Novak Djokovic (foto: profimedia)
Novak Djokovic l-a învins pe Roman Safiullin în optimi la Wimbledon, asigurându-și calificarea în sferturi, și totodată a doborât recordul de victorii ale lui Federer la Wimbledon.
Citește și
- 21:55Naomi Osaka o elimină pe Sabalenka și merge în sferturi la Wimbledon
- 19:52Charles Leclerc a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii. Prima victorie a monegascului după opt luni
- 18:37O jucătoare, descalificată la Wimbledon după ce a aruncat racheta în tribune
- 17:46Poveste emoționantă în Venezuela: un băiat rămas orfan după cutremure a cerut un abțibild cu Cristiano Ronaldo. Răspunsul starului l-a făcut să zâmbească din nou
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News