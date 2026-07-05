Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon. Recordul lui Federer, doborât de sârb

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:10

Novak Djokovic l-a învins pe Roman Safiullin în optimi la Wimbledon, asigurându-și calificarea în sferturi, și totodată a doborât recordul de victorii ale lui Federer la Wimbledon.

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