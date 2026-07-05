Trump salută decizia FIFA: suspendarea lui Balogun, anulată înainte de meciul cu Belgia

Președintele american Donald Trump a mulțumit FIFA după ce forul care conduce fotbalul mondial a decis să anuleze cartonașul roșu acordat atacantului Folarin Balogun, făcându-l disponibil pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Statele Unite și Belgia.
Ce s-a întâmplat la meciul cu Bosnia și Herțegovina
Balogun, atacantul lui Monaco, a fost eliminat joi în meciul câștigat de SUA cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-0. La câteva minute după ce americanii au deschis scorul, jucătorul l-a călcat pe călcâi pe bosniacul Tarik Muharemovic, cu crampoanele, în repriza a doua.
Arbitrul, inițial indulgent, s-a consultat cu asistenții VAR și a decis să arate cartonașul roșu, considerând faza drept o intervenție periculoasă, chiar dacă neintenționată. Regulamentul FIFA nu permite echipelor să conteste astfel de decizii prin apel.
Reacția lui Trump și a lui Rubio
Decizia inițială a provocat nemulțumire la nivel oficial în SUA. Secretarul de stat Marco Rubio a criticat public sancțiunea, afirmând:
„Ei (americanii) au fost păcăliți cu acel cartonaș roșu. Ar trebui să existe o procedură de apel pentru asta. Probabil că este prea târziu pentru asta, nu-i așa?”
FIFA a decis însă să convoace comitetul disciplinar independent pentru a revizui sancțiunea. Duminică, forul a anunțat aplicarea articolului 27 din Codul Disciplinar FIFA, care permite suspendarea executării unei sancțiuni pentru o perioadă de probă de un an.
Practic, Balogun va putea juca meciul cu Belgia, dar dacă „comite o altă abatere de natură și gravitate similară în termen de un an, suspendarea va fi revocată, iar sancțiunea va fi aplicată”, a precizat FIFA.
Trump a reacționat imediat, declarând duminică:
„Mulțumesc FIFA pentru că ați făcut ceea ce trebuie și ați inversat o mare nedreptate!”
Reacția federației americane
Federația de fotbal a Statelor Unite a confirmat decizia printr-un comunicat oficial:
„Acceptăm decizia Comisiei Disciplinare. Suntem încântați că Folarin Balogun va fi autorizat să joace mâine.”
Astfel, americanii vor putea conta pe atacantul lor titular în confruntarea directă cu Belgia, din optimile de finală ale Cupei Mondiale.