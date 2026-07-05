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Extern· 1 min citire
Canada propune o bancă pentru apărare înainte de Summit-ul NATO de la Ankara
Canada
Cu doar câteva zile înaintea SUMMIT-ULUI de la Ankara, Canada face o mutare strategică și propune înființarea unei bănci globale pentru apărare.
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