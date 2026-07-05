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Incendiu major în Pirinei: etapa a treia a Turului Franței, „adaptată” și fără spectatori

Incendiu în Munții Pirinei (foto: profimedia)

Incendiu în Munții Pirinei (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 20:26

Un incendiu de vegetație de mari proporții s-a declanșat în Munții Pirinei Orientali, punând sub semnul întrebării desfășurarea normală a Turului Franței. Prefectura departamentului a decis că etapa programată luni, 6 iulie, va avea loc „adaptată” și „fără spectatori”, din cauza flăcărilor care mistuie zona.

Aproape 1.500 de hectare, distruse de flăcări

Incendiul a ars deja circa 1.500 de hectare de vegetație. Flăcările se află la aproximativ 70 de kilometri de Les Angles, localitatea unde este așteptată sosirea etapei a treia a competiției.

Cursa de luni are start la prânz din Granollers, Spania, cu sosire estimată în jurul orei 17:00, ora locală.

Cel mai temut scenariu, evitat până acum

Potrivit surselor citate, incendiul nu a ajuns în masivul Aspres, o zonă extrem de dificil accesibilă, care ar fi complicat semnificativ intervenția echipelor de pompieri. Situația rămâne însă sub monitorizare activă.

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