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Extern· 1 min citire
Incendiu major în Pirinei: etapa a treia a Turului Franței, „adaptată” și fără spectatori
Incendiu în Munții Pirinei (foto: profimedia)
Un incendiu de vegetație de mari proporții s-a declanșat în Munții Pirinei Orientali, punând sub semnul întrebării desfășurarea normală a Turului Franței. Prefectura departamentului a decis că etapa programată luni, 6 iulie, va avea loc „adaptată” și „fără spectatori”, din cauza flăcărilor care mistuie zona.
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