Incendiu major în Pirinei: etapa a treia a Turului Franței, „adaptată” și fără spectatori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 20:26

Un incendiu de vegetație de mari proporții s-a declanșat în Munții Pirinei Orientali, punând sub semnul întrebării desfășurarea normală a Turului Franței. Prefectura departamentului a decis că etapa programată luni, 6 iulie, va avea loc „adaptată” și „fără spectatori”, din cauza flăcărilor care mistuie zona.

Distribuie articolul